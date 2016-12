Milan, Berlusconi: "Ho già predisposto un completo riassetto dei quadri tecnici"

"Dopo il disastroso girone d'andata ho convocato l'allenatore e la dirigenza e ho detto a tutti che bisognava assolutamente capovolgere la situazione e riassettare il Milan come società e squadra e, siccome credo di aver accumulato molta esperienza in materia, ho specificato come avrei voluto che il Milan si schierasse in campo, diversamente come aveva fatto fino a quel momento. I risultati di questa metamorfosi, modestia a parte, si sono visti da quella partita, Napoli-Milan, la nostra squadra è passata dalla zona retrocessione in cui era caduta, al terzo posto conquistato sul filo di lana", ha poi proseguito Berlusconi nel messaggio inviato alla trasmissione a cui sarebbe dovuto essere presente. Biscardi ha raccontato che Berlusconi lo ha chiamato al telefono poco dopo le 20 scusandosi "con i giornali e con me per non intervenire in diretta al Processo e mi ha detto che avrei fatto bene a riferire quanto aveva detto a Roma" giovedì al Palazzo dei Congressi, "aggiungendo - e le sue parole al telefono sono registrate dalla mia segreteria - : non ti smentirò mai perché conosco la tua professionalità".

LA SMENTITA DEL MILAN

Ecco la nota del Milan in merito alle presunte dichiarazioni di Berlusconi. "Il Presidente Onorario Silvio Berlusconi comunica di non aver rilasciato, nella giornata odierna, nessun tipo di dichiarazione o di aver scritto alcuna lettera avente per oggetto il Milan", recita la nota del Milan.