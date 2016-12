Real Madrid, Perez: "Mourinho via a fine stagione"

- Tutto come previsto e come si vociferava da molto tempo:lascerà la guida tecnica del. Ad annunciarlo è stato il presidentein una conferenza stampa al Santiago Bernabeu. "Per ora - ha detto Perez - non c'è alcun accordo col successore del portoghese, ci penserà il nuovo presidente". In casa Real, infatti, sono in programma le elezioni il prossimo 16 giugno.

"Mourinho non è stato esonerato, è una rescissione consensuale - chiarisce Florentino Perez -. Non abbiamo accordi, né pre-contratti con nessun altro allenatore. E' qualcosa che inizieremo a valutare nei prossimi giorni". Poi il presidente prende le difese dello Special One: "Non c'è nessun allenatore in Liga che ha fatto come Mou negli ultimi tre anni. Il club e l'allenatore pensano che sia il momento giusto per separarsi. La dirigenza vuole ringraziare Mourinho per il suo grande lavoro. La squadra in questo periodo è cresciuta molto e gli auguriamo ogni bene". Sul mancato ritiro della medaglia dopo la sconfitta in Coppa del Re: "Sia lui che Ronaldo erano stati espulsi, penso che il motivo sia solo questo". Su Ancelotti: "Ho massimo rispetto per il Psg e tutti gli altri club - spiega Perez -. Qualche giorno fa abbiamo avuto una conversazione con i dirigenti parigini e ci hanno detto che Ancelotti non si muove: rispettiamo la loro decisione". Perez, inoltre, ha spiegato che il suo nome comparirà fra le candidature per le prossime elezioni presidenziali di giugno.