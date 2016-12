Fiorentina, Mencucci: "Noi siamo terzi sul campo"

- La mancata qualificazione allanon è andata giù allache ritira fuori la questione arbitrale: "Con 70 punti è incredibile non essere in Champions - spiega l'ad-. Nel finale sembrava difficile che il Milan potesse farcela. Tutto scritto? Con distacchi così piccoli viene spontaneo pensare a certe cose. Gli errori arbitrali sono stati determinanti, ma siamo orgogliosi di aver raggiunto il terzo posto sul campo".

Intervistato da 'violachannel', Mencucci chiarisce meglio il senso delle sue affermazioni: "Gli ultimi minuti di ieri? Tutti pensavamo di potercela fare, nel finale sembrava difficile che il Milan potesse farcela. Dobbiamo ringraziare il Siena che ha onorato l’impegno. Un finale già scritto? Non vogliamo accendere i toni, ma in queste situazioni con distacchi così piccoli viene spontaneo pensare a come sarebbe potuta andare. Gli errori sono in buona fede, ma sono determinanti, basti pensare al fallo di mano di De Rossi (in Fiorentina-Roma, ndr) e al rigore dato ieri al Milan".

Gli episodi di Campo di Marte, in cui alcuni tifosi viola hanno preso di mira i giocatori del Milan, sono "piccole cose, ieri abbiamo visto cose peggiori. Comunque abbiamo lavorato tutti bene, quindi c’è entusiasmo per mettere le basi per una nuova grande stagione. Bello vedere i tifosi aspettare la squadra di notte...".