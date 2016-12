Collina dà ragione a Balotelli: "Niente uomo in meno in caso di abbandono"

foto SportMediaset 17:21 - Sarà contento Balotelli. Pierluigi Collina corregge Marcello Nicchi e chiarisce, forse definitivamente, la normativa relativa all'eventuale abbandono di campo in caso di insulto razzista. "Credo ci sia stato un malinteso - dichiara intervistato a "La Politica nel Pallone" su Gr Parlamento -. Chi lascia il campo in seguito a un insulto razzista non può considerarsi espulso. Probabilmente si tratta di un'interpretazione errata del regolamento". - Sarà contentocorregge Marcelloe chiarisce, forse definitivamente, la normativa relativa all'eventuale abbandono di campo in caso di. "Credo ci sia stato un malinteso - dichiara intervistato a "La Politica nel Pallone" su Gr Parlamento -. Chi lascia il campo in seguito a un insulto razzista non può considerarsi espulso. Probabilmente si tratta di un'interpretazione errata del regolamento".

Arriva dunque una risposta, indiretta, al cinguettio dell'attaccante del Milan che aveva considerato "inumana" la norma del regolamento che ridurrebbe la squadra in 10 uomini in caso di abbandono del campo di un giocatore per un insulto razzista. "Non si deve arrivare - aggiunge poi Collina - al punto in cui un giocatore venga costretto a lasciare il campo per salvaguardare la propria dignità e far valere un proprio diritto".