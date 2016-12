Mourinho-Real, più problemi che successi

La polemica su Pedro

Prima della partita contro l'Auxerre Pedro non è tra i convocati. In conferenza stampa Mourinho replica a un giornalista: "Parli di Pedro come di Zidane o Maradona."

L'espulsione contro il Murcia

In Coppa del Re Mourinho protesta reiteratamente con l'arbitro e viene espulso per poi chiedere scusa tentando così di evitare la squalifica.

Le contestazioni sul calendario

L'allenatore del Real protesta continuamente per la composizione del calendario e accusa: "Il Barcellona ha più tempo per riposare rispetto a noi".

I tredici errori arbitrali

Dopo Real Madrid-Siviglia lo "Special One" presenta alla stampa una lista di tredici errori arbitrali.

L'infortunio di Higuain

Mourinho polemizza con i medici sull'operazione dell'attaccante.

I cartellini gialli su ordinazione

Durante Ajax-Real Madrid di Champions Ramos e Alonso, già ammoniti, si fanno espellere per somma di ammonizioni. Mourinho, tramite Dudek e Casillas, ordina la furbata per far scontare ai due la conseguente squalifica durante l'ultima inutile gara del girone e arrivare "puliti" agli ottavi.

Lo sfogo dopo lo 0-2 col Barcellona

Il Real Perde nettamente col Barcellona e Mourinho si sfoga dando spettacolo in conferenza stampa: "Il Barcellona è figlio del potere. Perché l'arbitro ha espulso Pepe? Da dove gli viene questo potere?"

Lo "Special One" si sente in discussione

Mourinho nella sala stampa del Santiago Bernabeu attacca un cronista poi se la prende col suo predecessore: "Non farò come Pellegrini. Se mi cacciano non vado ad allenare il Malaga ma una grande del calcio italiano o inglese".

L'attacco ai giocatori

Il Real perde contro Getafe e Siviglia e Mourinho se la prende violentemente coi suoi giocatori.

L'attacco a un giornalista

"Io sono un allenatore top, tu sei solo un giornalista !"

Le critiche a Khedira dopo la gara col Levante

"E' caduto nella trappola degli avversari".

Il dito nell'occhio a Vilanova

Mourinho aggredisce l'allenatore in seconda del Barcellona e gli infila un dito nell'occhio.

L'arbitro atteso nel parcheggio

Al termine di una gara di Coppa del Re Mourinho attende il direttore di gara, il signor Fernando Teixeira , nel parcheggio del Camp Nou e gli grida: "Vai artista, ti piace fregare i professionisti !"

La polemica con Casillas

Dopo la frattura alla mano del portiere, Mourinho aveva scelto Diego Lopez per sostituirlo. Casillas, visto come il responsabile della fuga di certe indiscrezioni dallo spogliatoio del Real, ripresosi dall'infortunio, viene accantonato.

L'esclusione di Pepe

Messo da parte per aver difeso Casillas, il difensore viene preso di mira da Mou: "E' un frustrato perché a trentun anni è stato rimpiazzato da Varane, un ragazzo di diciannove anni".

Il mancato ritiro della medaglia in Coppa del Re

Dopo essere stato espulso durante la finale, il portoghese non si presenta alla cerimonia di premiazione dell'Atletico.