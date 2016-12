Galliani si tiene stretto la Champions: "Europa League? E' come la B"

L'amministratore delegato rossonero, inconrando i giornalisti, ha poi aggiunto: "L'Europa League è come la serie B. Per avere il pareggio di bilancio servono i risultati sportivi e c'è una differenza abissale tra la Champions e l'Europa League, è come per una squadra che scende dalla A alla Serie B".

Intanto nel corso della sua lezione, seguita fra gli altri anche da Andrea Stramaccioni,ha parlato molto anche della sua esperienza al Milan, dai primi approcci, quando si ritrovò a lavorare con una squadra di campioni, fino all'ultimo anno, in cui si è ritrovato a dover lavorare con molti giovani, e questo lo ha portato a cambiare tipo e metodologia di lavoro. Comunque il tecnico rossonero, che neppure in aula ha toccato l'argomento del suo futuro, ha voluto evidenziare come abbia trovato soddisfacente vincere ma pure veder crescere un gruppo di giovani talenti.