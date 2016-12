Inter 2012/13: una stagione da record...negativi

foto SportMediaset Correlati L'Udinese domina a San Siro 20:25 - Con la sconfitta per 5-2 subita in casa dall'Udinese, l'annus horribilis dell'Inter è finalmente giunto alla conclusione. Una liberazione per tutto il mondo nerazzurro, che potrà così dimenticare una stagione nata con grosse speranze e conclusa al nono posto e fuori dall'Europa. Questo campionato però verrà ricordato nelle statistiche: la squadra di Stramaccioni ha infatti ritoccato o eguagliato alcuni record negativi della società nerazzurra. - Con la sconfitta per 5-2 subita in casa dall'Udinese, l. Una liberazione per tutto il mondo nerazzurro, che potrà così dimenticare una stagione nata con grosse speranze e conclusa al nono posto e fuori dall'Europa. Questo campionato però verrà ricordato nelle statistiche: la squadra di Stramaccioni ha infattidella società nerazzurra.

SCONFITTE Con le 16 di questa stagione, l'Inter ha superato il record di sconfitte che durava dalla stagione 1946-47 (solo nella campionato 1947-48 i nerazzurri hanno totalizzato più sconfitte, 19, ma la Serie A era formata da 22 squadre). Una statistica che è stata pesantemente rinforzata nel girone di ritorno, quando la squadra di Stramaccioni ha totalizzato ben 10 sconfitte, equamente suddivise tra casa e trasferta. Questo ruolino di marcia ha portato l'Inter a guadagnare solo 19 punti nella seconda parte del campionato: solo Pescara (2 punti), Palermo (15) e Atalanta (18) hanno fatto peggio.