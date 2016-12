Milan, Massimiliano Allegri: "Ho un contratto, parlerò con la società per il futuro"

foto SportMediaset 00:21 - Un terzo posto conquistato con i denti e le nubi sul futuro che non vengono spazzate via. Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, non si sbottona: "Ho un contratto fino al 2014, a fine stagione è normale parlare con la società. Io e la squadra gli obiettivi li abbiamo raggiunti". Il successo a Siena significa Champions League: "Abbiamo fatto qualcosa di importante. Ringrazio i ragazzi, la società e i tifosi. Godiamoci la vittoria". - Un terzo posto conquistato con i denti e le nubi sul futuro che non vengono spazzate via. Il tecnico del, non si sbottona: "Ho un contratto fino al 2014, a fine stagione è normale parlare con la società. Io e la squadra gli obiettivi li abbiamo raggiunti". Il successo a Siena significa Champions League: "Abbiamo fatto qualcosa di importante. Ringrazio i ragazzi, la società e i tifosi. Godiamoci la vittoria".

"Con Berlusconi - continua Allegri -, ho sempre avuto un rapporto cordiale e buono. Mi ha dato fiducia anche quando le cose non andavano bene e sarebbe stato più facile mandarmi via. Credo che sia contento del risultato finale della squadra, che sia contento di noi anche dopo il rinnovo completo della squadra. Ci sono giocatori che hanno acquisito valore e un'ottima base da cui ripartire ad agosto". Con il terzo posto conquistato a Siena, per il tecnico è anche tempo di bilanci in attesa di capire il futuro: "Io ho un contratto fino al 2014, ma è normale che a fine anno ci si sieda intorno a un tavolo per pianificare il futuro. Decideremo insieme cosa fare e quando sapremo qualcosa, lo diremo. Sono contento dei tre anni alla guida del Milan. Contano solo i risultati e in base alle esigenze della società, credo di averli sempre raggiunti. Il terzo posto di quest'anno è ampiamente meritato".