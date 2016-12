Serie A: l'Udinese batte 5-2 l'Inter a San Siro e va in Europa League

foto SportMediaset 00:22 - L'Inter finisce nel peggiore dei modi una stagione da dimenticare, l'Udinese chiude in festa. I friulani sbancano San Siro per 5-2 e conquistano un posto in Europa League, i nerazzurri rimediano la 16.a sconfitta e finiscono al nono posto. Pronti via e vantaggio ospite con Pinzi, al 10' Domizzi firma il 2-0. Juan Jesus accorcia, Di Natale ristabilisce le distanze con un gol capolavoro. Nella ripresa a segno Rocchi, Gabriel Silva e Muriel. - L'finisce nel peggiore dei modi una stagione da dimenticare, l'chiude in festa. I friulani sbancano San Siro per 5-2 e conquistano un posto in Europa League, i nerazzurri rimediano la 16.a sconfitta e finiscono al nono posto. Pronti via e vantaggio ospite conal 10'firma il 2-0.accorcia,ristabilisce le distanze con un gol capolavoro. Nella ripresa a segno

Settima sconfitta casalinga, sedicesima totale: non era mai successo nei campionati a venti squadre. L'Inter saluta un campionato da dimenticare con una sconfitta pesantissima. Cinque gol da un'Udinese che al confronto è di un altro pianeta: ottava vittoria consecutiva e festa grande per un posto in Europa League. Mentre i nerazzurri scenderanno in campo in agosto per i preliminari di Coppa Italia in agosto.



LA PARTITA

Chiudere bene per congedarsi nel migliore dei modi dai propri tifosi dopo una stagione disastrosa. Chiudere bene per volare in Europa. Motivazioni diverse per Inter e Udinese, morale opposto, così come la condizione fisica. E la partita di San Siro ne è lo specchio. L'inizio dei nerazzurri è da incubo, proprio come l'annata. Non è neppure passato un minuto che Pinzi, ricevuto l'incredibile lasciapassare da un ingenuo Juan Jesus, infila Handanovic per l'1-0 dei friulani. Passano 2' e Kuzmanovic è costretto a fermare fallosamente uno scatenato Basta sulla destra. E passano 7' quando Cambiasso, schierato nella difesa a tre con il giovane Pasa e Juan Jesus, salva sulla linea un colpo di testa di Di Natale. Al minuto numero 10 arriva il raddoppio su testa di Domizzi su punizione di Di Natale. Dieci minuti, Inter sotto di due gol: dietro è confusione totale.



La squadra di Stramaccioni ha uno sprazzo d'orgoglio e accorcia con Juan Jesus, che batte Brkic al termine di un'azione confusa. Ci prova anche Rocchi dopo un bel contropiede, la conclusione è larga. Ma i friulani hanno in mano la partita, basta una ripartenza per mettere i brividi a un avversario incerottato e senza un'idea. Di Natale chiama l'ex Handanovic a una parata in angolo, Rocchi 'grazia' il portiere dell'Udinese dopo un'azione di sfondamento di Pereira sulla sinistra, poi ecco che arriva il tris. Ed è un tris d'autore, con Totò che la mette dentro con uno spettacolare destro a giro. Applausi da tutto San Siro.



Pronti via nella ripresa e punizione di Guarin deviata in angolo. Dal corner contropiede in velocità dell'Udinese con Muriel che serve Gabriel Silva: scavetto a saltare Handanovic. Stramaccioni fa uscire un Alvarez più spento che mai per Palacio, al rientro dopo un mese e mezzo. Rocchi prende il palo su un bel pallone di Guarin poi lo stesso ex della Lazio va in gol di piattone. Ma non è finita: squadre lunghissime, altro pasticcio difensivo dell'Inter con Nagatomo che non si intende con Handanovic. Strada spianata per Muriel che segna il pokerissimo. La partita non ha più niente da dire, ha detto tutto. Tempo di sostituzioni: e quella di schelotto per Rocchi viene salutata dallo stadio con fischi assordanti. Sugli spalti non resta che tifare contro il Milan nella corsa Champions. Ma anche qui per i tifosi dell'Inter solo brutte notizie.





LE PAGELLE



Di Natale 8 - L'ennesimo gol ed è un capolavoro. I tifosi interisti si alzano per applaudire la prodezza. Giù il capello di fronte a questo campione.



Muriel 7,5 - Strepitoso contropiede e palla per il gol di Gabriel Silva. Poi il quinto sigillo.



Rocchi 6 - Un gol, un palo, un'altra occasione sprecata. Uno dei pochissimi a salvarsi: è in campo e si vede.



Alvarez 4 - Esce tra i fischi assordanti, facendo dimenticare in fretta le ultime uscite dignitose.



Guarin 4 - Sbaglia l'impossibile, forse scosso dalle voci di mercato sul suo conto, e il pubblico lo 'becca' in continuazione.



Juan Jesus 4 - Neanche un minuto e commette un'ingenuità pazzesca, regalando il vantaggio all'Udinese. Poi altri pasticci insieme ai compagni di reparto. Il gol del 2-1 non lo salva dal bruttissimo giudizio.







IL TABELLINO

Inter-Udinese 2-5

Inter: (3-4-2-1): Handanovic 5; Pasa 5, Cambiasso 5,5, Juan Jesus 4; Nagatomo 4, Kuzmanovic 4 (33' st Benassi sv), Kovacic 6, Pereira 5; Alvarez 4 (9' st Palacio 6), Guarin 4; Rocchi 6 (24' st Schelotto 5). A disposizione: Belec, Carrizo, Forte, Garritano, Ferrara, Spendlhofer, Olsen. All.: Stramaccioni 5.

Udinese (3-5-2): Brkic 6; Benatia 6,5 (24' st Angella 6), Danilo 6,5, Domizzi 7; Basta 6,5, Pereyra 6,5, Allan 7, Pinzi 7 (43' st Rodriguez sv), Gabriel Silva 7; Muriel 7,5 (35' st Badu sv), Di Natale 8. A disposizione: Padelli, Pawlowski, Ranegie, Campos Toro, Pasquale, Merkel, Heurtaux, Maicosuel, Zielinski. All.: Guidolin 7.

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 1' Pinzi (U), 10' Domizzi (U), 12' Juan Jesus (I), 40' Di Natale (U), 7' st Gabriel Silva (U), 18' st Rocchi (I), 22' st Muriel (U)

Ammoniti: Pereira, Juan Jesus (I), Pinzi (U)

ANTONELLA PELOSI