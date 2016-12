Premier League: l'Arsenal vince ed è in Champions

Fra West Bromwich e United è una gara pirotecnica: i Red Devils sono sul 3-0 alla mezz'ora e sul 5-2 a dieci minuti dal termine, ma i padroni di casa imbastiscono un paio di rimonte clamorose. Lukaku, ex Chelsea e Anderlecht realizza un tripletta. Per Ferguson fa gol anche Van Persie, che si aggiudica con 26 gol la classifica dei marcatori davanti a Suarez e Bale (quest'ultimo va a segno anche contro il Southampton). Il Chelsea, che per qualche frangente mette a rischio l'accesso diretto in Champions, alla fine vince grazie a un gol di Torres al 76', dopo il botta e risposta fra Mata e Naismith. Per il City, alla seconda senza Mancini in panchina, finale amaro col Norwich: Rodwell fa doppietta, ma Howson chiude i conti al 65'.

Nelle altre gare dell'ultima giornata, vittoria inutile per il Liverpool, che batte 1-0 il Qpr con il gol dell'ex interista Coutinho (23') ma resta fuori dall'Europa che conta. Dove invece trova spazio lo Swansea grazie al successo in Coppa di Lega. Gli uomini di Laudrup cadono 3-0 col Fulham fra le mura amiche: in gol Kacaniklic, Berbatov e l'ex milanista Emanuelson. Southampton-Stoke finisce 1-1, il West Ham batte il terocesso Reading per 4-2 con una tripletta di Kevin Nolan. Il Wigan, che l'anno prossimo giocherà contemporaneamente in Europa League e in Championship, pareggia 2-2 con l'Aston Villa.