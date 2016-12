Inter, Stramaccioni: "Mazzarri? Deciderà e parlerà Moratti"

foto SportMediaset Correlati Strama, carriola di Tapiri d'oro 17:25 - "Mazzarri e altri nomi, ma perché devo rispondere io? Decide Moratti ed è giusto che sia lui ad annunciare tutto". Alla vigilia dell'ultima di campionato contro l'Udinese, Stramaccioni replica così alle voci che danno il tecnico del Napoli sulla panchina dell'Inter. "Sarei il primo caso di allenatore non confermato a distanza di quattro giorni, un record. A Moratti direi solo grazie - ha aggiunto - anche se venissi esonerato prima del tempo". - "Mazzarri e altri nomi, ma perché devo rispondere io? Decideed è giusto che sia lui ad annunciare tutto". Alla vigilia dell'ultima di campionato contro l'replica così alle voci che danno il tecnico del Napoli sulla panchina dell. "Sarei il primo caso di allenatore non confermato a distanza di quattro giorni, un record. A Moratti direi solo grazie - ha aggiunto - anche se venissi esonerato prima del tempo".

"Io e il presidente rispondiamo con chiarezza sull'argomento, non voglio rovinare il vostro divertente teatrino - ha detto ancora Stramaccioni - Mazzarri, Allegri parlano dopo la partita, perché devo parlare io? Lascio parlare il mio presidente i ragazzi saranno concentrati su domani e domani allenerò io. Se dovesse andare diversamente da quanto penso non mi sentirei preso in giro".



Al di là delle voci, Strama parla già del futuro nerazzurro: "Il messaggio per i tifosi sarà 'Fatti e non parole'. Penso che questa estate sarà diversa da quella passata a livello di mercato, perché molti allenatori cambieranno squadra e modificheranno la rosa. L'Inter aggiungerà qualcosa alla base che ha costruito con innesti giusti e mirati. Markovic? E' un profilo molto interessante. Rappresenta uno di quei giocatori classe '94 emergenti. La concorrenza è alta. Florenzi? Sono molto legato ad Alessandro, ma da romano e da romanista penso che stia bene lì. Gli auguro di diventare il nuovo Totti, il nuovo De Rossi".



"Io e miei giocatori pensiamo soltanto all'Udinese - ha detto parlando dell'ultima uscita in campionato - Arriva una squadra che penso sia in questo momento quella che dal punto di vista dei risultati abbia più continuità in questa ultima parte di campionato. Troveremo una squadra al completo, motivata, ma l'Inter si è allenata bene e vuole congedarsi bene dai suoi tifosi. Palacio sta bene. Non rischierò i giocatori in dubbio, come Ranocchia, Chivu e Cassano"