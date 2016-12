Milan, Allegri: "E' l'ultima conferenza... delll'anno"

- Potrebbe essere questa l'ultima conferenza stampa di? "Sicuramente di quest'anno" dice il tecnico rossonero che, con una battuta, non scioglie la riserva sul suo futuro e dribbla le domande con simpatia. Un futuro del quale, sempre a detta di Allegri, "non ha senso parlare ora". Sul match contro ilaggiunge: "La posta in palio è talmente alta. Tutti vogliamo giocare i playoff di Champions l'anno prossimo".

"Ho sentito il presidente vemerdì - ha raccontato l'allenatore del Milan - mi aveva comunicato che sarebbe venuto a salutare la squadra e far sentire sua vicinanza in momento importante. Purtroppo per impegni personali non è potuto venire, dispiace a me e ai ragazzi che lo aspettavano. Ma ci è sempre stato vicino, è stato partecipe quando le cose andavano male, ed è venuto sempre a Milanello quando la squadra aveva bisogno''.: "Non so se il presidente ha detto o no quella frase. Se dovesse averla detta, spero mi abbia fatto da procuratore e mi abbia fatto anche un buon contratto. A parte scherzi, con il presidente ho ottimi rapporti". ha detto Allegri che ha poi spiegato: "Devo ancora decidere la formazione, figurarsi se ho deciso cosa faccio l'anno prossimo".

Davanti a nuovi cori razzisti, Mario Balotelli non potrà lasciare il campo come ha dichiarato di recente in un'intervista alla Cnn: ''Gli ho già detto che è bene che resti in campo, altrimenti in 10 avremmo difficoltà - ha chiarito il tecnico rossonero -. La sua e' stata una reazione a caldo, Mario sa che questa decisione non spetta a lui ma agli organi di competenza. Se arriveranno quelle decisioni, verranno meno gli episodi di razzismo''.