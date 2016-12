Roma, Andreazzoli: "L'allenatore sono ancora io"

- E' ungià proiettato alla finale di. Alla vigilia della gara col Napoli, l'allenatore giallorosso tiene unito l'ambiente e spegne le sempre più insistenti voci di mercato: "Non dimenticatevi che la Roma ha già un allenatore, non è menzionato dalla stampa ma c'è. Il mio futuro? Qui o altrove, deciderò io". Sull'impegno col Napoli: "Vogliamo chiudere in bellezza, togliendoci una soddisfazione contro una grande squadra".

"La gara contro il Napoli - continua Andreazzoli - è propedeutica alla finale di Coppa Italia, così come lo era in precedenza quella col Milan. Quelli non convocati per l'ultima di campionato sono recuperabili in vista della Lazio. C'è il solo Stekelenburg in dubbio".

L'attuale allenatore giallorosso fa poi un bilancio sul suo operato: "Speravo di incidere di più di quanto ho fatto. Non abbiamo avuto la continuità che mi auguravo. Le ricadute con Palermo e Pescara ne sono la testimonianza. Nel caso in cui dovesse arriva la Coppa Italia però, la nostra stagione passerebbe da sufficiente a buona".

Chiusura dedicata al mercato e al suo futuro prossimo. "Faccio bene questo mestiere - dichiara Andreazzoli - e non escludo un futuro lontano da qui. Alla fine sarò io a decidere. Qui si continua a parlare di un mio possibile successore, dimenticandosi che al momento sono ancora io l'allenatore della Roma. Mi confermerei? Già l'ho detto tempo fa, non voglio ripetermi".