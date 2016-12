Napoli, Mazzarri: "Svelerò il mio futuro dopo la gara con la Roma"

foto SportMediaset 13:58 - "Se resto a Napoli? Svelerò il mio futuro alla fine del campionato, comunicherò la mia scelta dopo la partita con la Roma". Mazzarri non scioglie i dubbi fino all'ultimo: "Se dico che devo aspettare l'ultima ci sono dei motivi - ha detto il tecnico - Chiedo di essere rispettato. Ho il diritto di poterlo fare, sono a scadenza. Come la società ha il diritto di fare le proprie scelte. Mancano ancora tre punti che potrebbero segnare la storia del club". - "Se resto a? Svelerò il mio futuro alla fine del campionato, comunicherò la mia scelta dopo la partita con la".non scioglie i dubbi fino all'ultimo: "Se dico che devo aspettare l'ultima ci sono dei motivi - ha detto il tecnico - Chiedo di essere rispettato. Ho il diritto di poterlo fare, sono a scadenza. Come la società ha il diritto di fare le proprie scelte. Mancano ancora tre punti che potrebbero segnare la storia del club".

"Io do tutti giorni l'anima per motivare la mia squadra - ha proseguito Mazzarri nella conferenza stampa della vigilia - Mancano tre punti e i giocatori lo sanno che quest'annata può restare nella storia. Vincendo si batterebbe il record di media punti di tutti i tempi. Io non ho incontrato nessuna società per rispetto di quella che alleno - ha aggiunto, allontanando la voce secondo cui avrebbe già firmato un contratto di tre anni con l'Inter - Anche alla Reggina, quando feci 51 punti, saltarono dieci panchine e tutti mi cercarono ma rinviai tutto a campionato concluso.



"De Laurentiis? E' un incontro continuo. Parliamo sempre, prima e dopo le gare. Credo verrà in albergo anche prima della gara. Quello che dovevamo dirci ce lo siamo detti. Quando parlerò capirete che anche la società non sarà penalizzata in niente - ha detto ancora il tecnico del Napoli - Questi quattro anni sono un patrimonio importante, i ragazzi e l'ambiente hanno imparato tante cose. Stare ai vertici è difficile e la squadra è cresciuta, stimola stare lassù".