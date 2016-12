Real Madrid, Mourinho: "La peggior stagione della mia carriera"

foto SportMediaset Correlati Atletico, trionfo con rissa

23:24 - "Questa è la peggior stagione della mia carriera". Lo riconosce Mourinho dopo la sconfitta del Real Madrid in Coppa del re. "Quando le cose vanno bene è merito di tutti, quando vanno male è colpa dell'allenatore. Io ci ho sempre messo la faccia", ha aggiunto. Sul futuro: "Normale che si parli di me al Chelsea o di altri allenatori qui. Non ho ancora parlato col presidente, ci sarà un colloquio onesto e tutto sarà reso ufficiale al più presto".

"La sconfitta non è meritata, si dimenticherà l'arbitraggio e si ricorderà il vincitore, l'Atletico - ha aggiunto Mourinho - Io non mi sono mai nascosto neanche dopo una sconfitta e a volte non sono venuto a parlare dopo una vittoria, io ci ho messo sempre la faccia dopo ogni sconfitta''. ''Nel primo anno - ha proseguito il tecnico del Real rispondendo a una domanda sul fatto che la sua esperienza a Madrid sia stata o no fallimentare - abbiamo vinto la Coppa del Re e conquistato la semifinale di Champions; in più abbiamo lottato per Liga con la squadra più forte del mondo (il Barcellona, ndr). Nella seconda stagione abbiamo vinto la Liga sempre contro la miglior squadra del mondo e perso la semifinale di Champions ai rigori. La terza stagione con questi risultati è negativa. E' - ha concluso - una stagione molto negativa, è la mia peggiore stagione. Non mi era mai successo di non vincere almeno un titolo dei più importanti''.