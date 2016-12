Spagna, finale Coppa del Re: Real Madrid-Atletico 1-2

foto SportMediaset Correlati Le foto del trionfo

Mou: "La mia stagione peggiore" 01:29 - L'Atletico Madrid vince 2-1 il derby col Real e conquista la Coppa del Re 2013. Al Bernabeu, i Merengues sbloccano la gara al 14' grazie a un colpo di testa di Ronaldo ma vengono raggiunti dal gol di Diego Costa (35'). La partita prosegue ai supplementari, nei quali Miranda decide la finale con un'incornata (98'). Mourinho espulso al 76' per proteste, poi i blancos finiscono in 10 per il rosso a Cristiano Ronaldo (fallo di reazione al 114'). vince 2-1 il derby cole conquista la Coppa del Re 2013. Al Bernabeu, i Merengues sbloccano la gara al 14' grazie a un colpo di testa dima vengono raggiunti dal gol di(35'). La partita prosegue ai supplementari, nei quali Miranda decide la finale con un'incornata (98').espulso al 76' per proteste, poi i blancos finiscono in 10 per il rosso a(fallo di reazione al 114').

LA PARTITA

Per una notte così puoi anche aspettare una vita intera. Per una notte del genere puoi anche subire 13 anni e mezzo di delusioni e lacrime, perché una notte così, alla resa dei conti, ti restituisce tutto. Fino all'ultima goccia. L'Atletico Madrid mette in ginocchio il Real, al Bernabeu, in una guerra decisa al supplementare. Centoventi minuti di lotta, finiti in rissa, con le due squadre che chiudono in 10 (Ronaldo espulso al 114', Gabi al 124') mentre Mourinho abbandona la scena molto prima (rosso per proteste al 76'). I Colchoneros, che non vincevano un derby dal 30 ottobre 1999, mettono in bacheca la decima Coppa del Re della loro storia.



Il Real nel primo tempo scherza col fuoco, perché in un derby non puoi mai permetterti di giocare sotto ritmo, tantomeno se il derby vale la finale di Coppa del Re nel teatro del Bernabeu. I Merengues, invece, dopo 14 minuti d'equilibrio si trovano avanti con l'imperiale stacco di CR7: azione d'angolo, Godin sovrastato e palla all'angolino. Il vantaggio seda gli uomini di Mourinho, che allentano la presa per provare ad addormentare la partita, gestendola. Il giochino regge fino al 35', quando Falcao - sin qui mai pervenuto - danza sul pallone a metà campo, si libera di Albiol e Khedira con un doppio dribbling, alza la testa e vede il movimento di Diego Costa: Essien e Ramos arrivano in ritardo, il brasiliano incrocia di sinistro e (con l'aiuto del palo) infila Diego Lopez.



L'1-1 risveglia il Real, che cambia il chip nella testa e comincia l'assalto verso la porta dei Colchoneros. Oezil (43'), Benzema (61') e Cristiano Ronaldo (68') colpiscono tre volte il palo, mentre il tedesco si vede salvare sulla linea di porta (miracolo di Juanfran) una conclusione a botta sicura. A metà ripresa la partita sembra nelle mani dei Merengues, mentre i cugini paiono sul punto di cedere. Nel momento più importante del match arriva l'errore di Mourinho, che si fa cacciare per una protesta plateale, inutile e priva di alcun senso (normale fallo di gioco, la reazione del portoghese è inconcepibile). La squadra, anziché infuocarsi come capitava ai tempi dell'Inter, va invece allo sbando. Il Real, da qui in poi, sembra una nave in mezzo al mare, priva del capitano, completamente abbandonata alla volontà della corrente. L'Atletico, passata la tempesta dei blancos, comincia a prendere coraggio e arriva ai supplementari decisamente più tonico. Mou, dalla tribuna, inserisce Arbeloa, Di Maria e Higuain per cercare di dare una scossa alla squadra, che però viene definitivamente abbattuta dal colpo di testa di Miranda (98'), lesto nell'anticipare l'uscita di Diego Lopez. Ronaldo perde la testa e si fa espellere al 114' per un brutto fallo di reazione, poi è rissa da saloon tra le due panchine. Gabi fa compagnia al portoghese al 124', ma ormai la partita è finita. Mourinho chiude l'esperienza madridista con una sconfitta che, in realtà, significa molto di più. E' il riassunto di tre anni al Real. E' il fallimento di un progetto che ha sì portato qualche successo (una Liga, una coppa del Re e una Supercoppa di Spagna), ma poi è inesorabilmente annegato. Ucciso dalla sua stessa creatura, che da tempo l'ha abbandonato al suo destino.

IL TABELLINO



REAL MADRID-ATLETICO MADRID 1-2

Real Madrid (4-2-3-1): Diego López 5; Essien 5, Ramos 5,5, Albiol 5,5, Coentrao 5,5 (1' pts Arbeloa 5,5); Khedira 5, Xabi Alonso 6; Oezil 5, Modric 5,5 (1' pts Di Maria 6,5), Cristiano Ronaldo 5; Benzema 5,5 (1' pts Higuain 5,5).

A disp.: Casillas, Carvalho, Callejon, Kakà. All.: Mourinho 4

Atletico Madrid (4-4-2): Courtois 7,5; Juanfran 6,5, Godin 5,5, Miranda 7, Filipe Luis 7; Koke 6 (8' sts Raul Garcia 6), Mario Suarez 6, Gabi 6,5, Arda Turan 6 (5' sts C. Rodriguez 6); Diego Costa 7 (15' pts Adrian sv), Falcao 7. All.: Simeone 7

A disp.: Asenjo, Diaz, Tiago, Torres.

Arbitro: Clos Gomez

Marcatori: 14' Cristiano Ronaldo (R), 35' Diego Costa (A); 8' pts Miranda (A)

Ammoniti: Arda Turan, Diego Costa, Suarez, Koke, Miranda (A); Coentrao, Khedira, Oezil, Ramos, Ronaldo, Essien, Di Maria (R)

Espulsi: Mourinho (R) al 31' st per proteste, Cristiano Ronaldo al 9' sts per fallo di reazione (R), 15' sts Gabi (A)