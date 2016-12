Italia, i convocati di Cesare Prandelli: Sau, Agazzi e Bonaventura le novità

foto SportMediaset 19:35 - Tre volti nuovi e due ritorni di lusso tra i 31 convocati da Cesare Prandelli per il ritiro dell'Italia a Coverciano. Il ct della Nazionale ha chiamato i cagliaritani Marco Sau e Michael Agazzi, oltre all'atalantino Giacomo Bonaventura. Tornano a vestire la maglia azzurra invece, Alberto Aquilani della Fiorentina e Angelo Ogbonna del Torino. Questo ritiro preparerà all'amichevole con San Marino e alla trasferta in Repubblica Ceca. - Tre volti nuovi e due ritorni di lusso tra i 31 convocati daper il ritiro dell'a Coverciano. Il ct della Nazionale ha chiamato i cagliaritani, oltre all'atalantino. Tornano a vestire la maglia azzurra invece,della Fiorentina edel Torino. Questo ritiro preparerà all'amichevole con San Marino e alla trasferta in Repubblica Ceca.

Gli Azzurri sosterranno due sedute di test atletici prima del ritiro vero e proprio che inizierà il 27 maggio in vista dell'amichevole del 31 contro San Marino, a Bologna, e della trasferta in Repubblica Ceca del 7 giugno, valida per le qualificazioni ai Mondiali. La lista ufficiale dei 23 che giocheranno la Confederations Cup in Brasile dal 15 al 30, sarà consegnata alla Fifa il prossimo 3 giugno.

L’elenco dei convocati:

Portieri: Agazzi (Cagliari), Buffon (Juventus), Marchetti (Lazio), Sirigu (Paris St. Germain);

Difensori: Abate (Milan), Antonelli (Genoa), Astori (Cagliari), Barzagli (Juventus), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), De Sciglio (Milan), Maggio (Napoli), Ogbonna (Torino), Ranocchia (Inter);

Centrocampisti: Aquilani (Fiorentina), Bonaventura (Atalanta), Candreva (Lazio), Cerci (Torino), De Rossi (Roma), Diamanti (Bologna), Giaccherini (Juventus), Marchisio (Juventus), Montolivo (Milan), Pirlo (Juventus), Poli (Sampdoria);

Attaccanti: Balotelli (Milan), El Shaarawy (Milan), Gilardino (Bologna), Giovinco (Juventus), Osvaldo (Roma), Sau (Cagliari).