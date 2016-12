Balotelli, Zeman: "Il problema non è il razzismo, la colpa è sua"

foto SportMediaset Correlati Balo: "Al prossimo coro esco"

Di' la tua 18:59 - Stoccata di Zeman contro Balotelli sul tema caldo dei cori razzisti. "Il suo caso è strano, non se la prendono sempre con lui perché di colore diverso, è che con i suoi atteggiamenti attira qualcosa", ha detto il tecnico boemo. "Altri giocatori del Milan di colore non vengono trattati allo stesso modo - ha aggiunto -. Il problema non è il razzismo, ma il comportamento, se uno si comporta bene non succede niente". - Stoccata dicontrosul tema caldo dei. "Il suo caso è strano, non se la prendono sempre con lui perché di colore diverso, è che con i suoi atteggiamenti attira qualcosa", ha detto il tecnico boemo. "Altri giocatori del Milan di colore non vengono trattati allo stesso modo - ha aggiunto -., se uno si comporta bene non succede niente".

Zdenek Zeman non ha peli sulla lingua e anche quando certe dichiarazioni suonano scomode non si tira mai indietro. "Se fischiano Totti in tutti gli stadi e lo offendono è la stessa cosa", ha spiegato l'ex allenatore giallorosso, sottolineando il fatto che certi atteggiamenti in campo sono legati agli insulti che piovono dalle tribune. Il dito è puntato contro Balotelli. "Purtroppo oggi si gioca sul colore della pelle, ma il problema sono i comportamenti dei giocatori", ha ribadito il boemo, che poi si è soffermato sul suo futuro. "Io vorrei ancora fare, poi bisogna ovviamente vedere chi mi crede e che mi dà la possibilità di poter fare - ha spiegato -. Io ho tanta voglia e basta".