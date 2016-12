Sunderland, Di Canio minaccia di togliere le vacanze ai giocatori

foto SportMediaset 14:01 - Nonostante il Sunderland sia ormai salvo, Paolo Di Canio non ha intenzione di abbassare la guardia e vuole mantenere alta l'attenzione dei suoi. Il tecnico italiano, infatti, ha minacciato di togliere le vacanze ai giocatori se non si impegneranno nell'ultima partita contro il Tottenham: "Fondamentale sarà vedere come la squadra reagirà domenica, poi deciderò quando i calciatori potranno andare in vacanza" ha annunciato l'allenatore. - Nonostante ilsia ormai salvo, Paolonon ha intenzione di abbassare la guardia e vuole mantenere alta l'attenzione dei suoi. Il tecnico italiano, infatti,se non si impegneranno nell'ultima partita contro il Tottenham: "Fondamentale sarà vedere come la squadra reagirà domenica, poi deciderò quando i calciatori potranno andare in vacanza" ha annunciato l'allenatore.

"Ci sono stati molti problemi negli ultimi cinque giorni, tant’è che ho dovuto multare alcuni giocatori per delle sciocchezze - ha sottolineato -Questo non è corretto da parte loro, la squadra deve rispettare le regole“. A Di Canio interesserà soprattutto la prestazione, al di là di come finirà la partita: "Ho detto loro che con il Tottenham possiamo vincere, pareggiare o perdere. Ma lo dovremo fare con dignità, rispettando il nome del club e dei tifosi che ci seguono. Se non si impegneranno ridurrò le loro vacanze e gli darò il minimo che posso, ossia quattro settimane, 28 giorni invece di 38, 40 o 41". Il Sunderland è 17esimo in Premier League con 39 punti ed è matematicamente salvo.