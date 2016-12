Inter, Cassano: "Sono stanco di questo calcio"

foto SportMediaset Correlati Troppi infortuni, è colpa di Appiano 16:57 - La carriera, gli eccessi, la famiglia, gli errori. Antonio Cassano, intervistato da Marco Tardelli per 'Confessione Reporter' (trasmissione in onda giovedì sera su Italia 1), si racconta a 360 gradi: "E' stata colpa mia se non ho avuto una carriera migliore - ammette -. Pensavo che con la sola qualità si andasse avanti". Per i figli un grande consiglio: "La cosa più importante è non fare calcio. Troppa gente finta, questo calcio mi ha stancato". - La carriera, gli eccessi, la famiglia, gli errori., intervistato daper 'Confessione Reporter' (trasmissione in onda giovedì sera su Italia 1), si racconta a 360 gradi: "E' stata colpa mia se non ho avuto una carriera migliore - ammette -. Pensavo che con la sola qualità si andasse avanti". Per i figli un grande consiglio: "La cosa più importante è non fare calcio. Troppa gente finta, questo calcio mi ha stancato".

Fantantonio, quando parla della propria carriera, si assume ogni responsabilità per ciò che sarebbe potuto essere e, invece, non è stato: "Ho fatto più casini della grandine. Il 99% delle volte ho sbagliato io, però gli altri mi mettevano nelle condizioni di sbagliare. Passavo dalla ragione al torto in un attimo". E ancora: "Ho fatto il 50% di quello che potevo, ho sempre avuto un modo di allenarmi non professionale".



Dal calcio si passa alla famiglia. A partire dalla madre, figura fondamentale: "E' stata il punto di riferimento della mia vita. Fino ai 17 anni, quando ho iniziato a giocare a calcio da professionista, non sono mai andato a rubare pur avendo vissuto in un ambiente particolare. Mi ha messo sulla via giusta. Mio padre? Mi è mancato zero". Poi arriva Carolina, di cui si innamora e con cui si sposa: "Mia moglie era più matta di me, faceva tre allenamenti al giorno e guadagnava 200 euro. A un certo punto le ho detto: 'Il pane a casa lo porto io, tu pensa a fare la moglie di Antonio'".



Il momento più difficile è stato il problema di salute avuto dopo Roma-Milan: "Nel tragitto verso l'ospedale, quando ho avuto l’ictus, non essendo credente ho pensato: 'Se c'è qualcuno, fa' che possa rivedere mio figlio'. Ho preso paura ma non della morte, era paura di non rivedere mio figlio". Christopher, il primogenito, e poi Lionel, l'ultimo arrivato: "Ai miei figli dico che la cosa più importante è non fare calcio. Questo calcio mi ha stancato, troppa gente finta, troppi... Mister (Tardelli, ndr), si può dire leccaculo?".