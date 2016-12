De Laurentiis su Mazzarri e Cavani: "Conto solo io. Uno scambio per il matador? Se è un giocatore gagliardo..."

foto SportMediaset Correlati Festa Champions e ultimatum a Mazzarri

Benitez: "Il Napoli è una grande squadra"

De Laurentiis vuole Guarin: offerto Inler

Mercato Napoli: Jovetic, Osvaldo e Ilicic in cima alla lista 16:51 - De Laurentiis ha lanciato un ultimatum a Mazzarri. Durante la cena per la Champions i due si sono seduti vicini e hanno mostrato affiatamento. Poi il presidente del Napoli ha detto: "Il tecnico ha quattro giorni per decidere il futuro. Chi parte sa cosa lascia, ma non sa cosa trova". Alla fine della serata, poi, il presidente si è sfogato: "Cavani e Mazzarri? Per il Napoli sono più importante io. Un giocatore per il matador? Se non è una fetenzia...". Durante la cena per la Champions i due si sono seduti vicini e hanno mostrato affiatamento. Poi il presidente del Napoli ha detto: "Il tecnico ha quattro giorni per decidere il futuro.Alla fine della serata, poi, il presidente si è sfogato: "Cavani e Mazzarri? Per il Napoli sono più importante io. Un giocatore per il matador? Se non è una fetenzia...".

L'INTERVISTA IN ESCLUSIVA DI NAPOLIMAGAZINE.COM Su Cavani prenderebbe in esame anche la possibilità di uno scambio con un giocatore importante? "Se è un giocatore gagliardo lo calcoliamo, ma se è una fetenzia se lo prendono in quel posto. Cavani ha una clausola rescissoria: se viene qualcuno che paga la clausola e la destinazione sta bene al calciatore non possiamo dire di no, perché i contratti sono contratti, noi siamo persone perbene e li rispettiamo".

Il punto su Mazzarri? "Mazzarri deve decidere lui. Questo discorso che sto per fare vale per i giocatori e gli allenatori. Ci sono certi giocatori che sono giocatori del Napoli, perchè amano Napoli e ce l'hanno nel DNA, per questo motivo te li tieni fino alla fine. Poi ci sono dei giocatori che non gliene frega un c... del Napoli. Prendiamo ad esempio il Bayern Monaco: alcuni giocatori se li tiene 3-4 anni e poi via".

Però prima di andare via loro vincono... "Ma il Napoli è arrivato secondo. Dal 1926 quante volte nella vita il Napoli è arrivato secondo? Buoni con lo scudetto, fino a 9 anni fa la società era fallita. Io sono fiero di essere arrivato secondo così come sono stato fiero di essere arrivato terzo, così come sono fiero di aver detto che nei primi dieci anni, che non sono ancora finiti, avremmo fatto cose grandi e le abbiamo fatte. Quest'anno cerchiamo di vedere come si fa la semina giusta per fare i prossimi 5 anni da gran cazzuti. Sapete cosa vuol dire cazzuti? E' un termine positivo. Una volta Peppino Di Capri si offese perche' pensava che lo stessi offendendo, mentre invece significa avere due co.... così. Non abbiamo un euro di debito e siamo tra i 3-4 club che contano nel mondo. Abbiamo i tifosi migliori del mondo. Da noi i razzisti non ci sono".

Quando vince la Juventus lei non rosica un pò? "La Juve vince? Secondo me perde. Perché vincere buttando i soldi dalla finestra e fregandosene del Fair Play finanziario. Il Fair Play finanziario esiste per tutti e chi non lo rispetterà, tra 2 anni, non potrà disputare le Coppe. Io sto aspettando, perché voglio capire. O lo levano e allora ci divertiamo oppure lo devono rispettare e in tal caso ci divertiamo lo stesso, perché noi siamo allenati mentre gli altri non sono allenati".

I tifosi napoletani dopo il secondo posto vogliamo il primo... "Vi dovete preoccupare di una cosa sola, nè di Cavani o di Mazzarri. Vi dovete preoccupare soltanto che il signor Aurelio De Laurentiis non si rompa i co.... e se ne vada. Ma di questo non dovete preoccuparvi, perché io amo Napoli".

Prima di morire, voglio tornare a vincere (gli chiede il collega di Napolimagazine)... "Ci andremo, tu dici prima di morire... Tu hai 50 anni? Io ne ho 63 e fammi toccare i c...".