Ivanovic mata il Benfica, il Chelsea vince l'Europa League

LA PARTITA

LA CRONACA DELLA PARTITA

Rivincita, maledizione. Per il tecnico dei Blues, con le valigie in mano, si tratta della settima coppa in bacheca e del secondo successo consecutivo in Europa dopo la Champions dell'anno scorso. Un risultato eccezionale, considerati i fischi e l'insofferenza dei tifosi delche si apprestano ormai ad accogliere Mourinho a braccia aperte. Per i lusitani, invece, si tratta della settima finale persa e qualcuno comincia a prendere sul serio le parole pronunciate danel 1962 ("Non vincerete più una finale per altri 100 anni").Per ilall'Amsterdam Arena va in scena un film già visto nel weekend, con la sconfitta-scudetto colnel recupero. Fatale per la banda di Jesus questa volta è il gol di Ivanovic, che al 92' sale in cielo e segna di testa la rete che porta il Chelsea nella storia. Con la vittoria dell'Europa League, infatti, i Blues raggiungono, diventando la quarta squadra ad aver vinto Coppa dei Campioni/Champions League, Coppa UEFA/Europa League e Coppa delle Coppe.Al triplice fischio ha vinto la squadra più solida, non certo quella che ha giocato meglio. Il Benfica, infatti, per tutto il match domina, giocando palla a terra e mostrando grandi qualità in fase di palleggio e di costruzione, lasciando invece un po' a desiderare sulla fase realizzativa. Nel primo tempo si assiste così a un monologo portoghese. Gli uomini ditravolgono il Chelsea, che invece appare remissivo e in balia dell'avversario. Gli unici a salvarsi sono. Nel Benficainvece dettano perfettamente i tempi del gioco, mostrando qualità tecniche e rapidità d'esecuzione. I lusitani però non riescono a sbloccare il risultato. Allora ci prova aa rompere gli indugi, ma il suo destro viene bloccato con un guizzo daal 37'. Lo 0-0 resiste.Nella ripresa il match comincia come è finito il primo tempo. Il Benfica pressa alto e cerca il colpo del ko, ma è ila passare. Al 60'approfitta di un lancio lungo di, scappa ae poi saltain uscita. Immediata la reazione dei portoghesi, che al 68' pareggiano su rigore con Cardozo, bomber implacabile in. Negli ultimi minuti però la differenza la fa l'esperienza.colpisce una traversa clamorosa al 37' della ripresa, lanciando il rush finale targato. Duro colpo per il, che in tre giorni ha perso Campionato ed Europa League.invece si gode la scena e progetta il futuro.