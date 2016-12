Cagliari, la Cassazione rimette in libertà Cellino

- Laha accolto il ricorso dei difensori del presidente del, che a breve lascerà il centro sportivo di Assemini, dove si trova agli arresti domiciliari per lo scandalo Is Arenas, e tornerà in libertà. Gli avvocati avevano sollevato presunti vizi sia sul fronte dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Cellino, sia sulle esigenze cautelari che per tre mesi hanno tenuto agli arresti il patron rossoblù.

Nella giornata di martedì anche il pm Lusso aveva reocato i domiciliari a Cellino, che però attraverso i suoi legali aveva respinto il provvedimento "in attesa della decisione della Cassazione", puntualmente arrivata oggi. Cellino era stato arrestato il 14 febbraio scorso per peculato e falso nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Cagliari sulla realizzazione dello stadio di "Is Arenas".

Tecnicamente, la Cassazione ha disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza che, riformando parzialmente la decisione precedente, aveva disposto i domiciliari in luogo della custodia in carcere. Accolto anche il ricorso dell'assessore di Quarto, Stefano Lilliu. La decisione, comunque, potrebbe portare a riconsiderare l'intero impianto accusatorio e probatorio. Gli avvocati Giovanni Cocco, Giorgio Altieri e Giuseppe Accardi, che difendono Cellino, si sono detti soddisfatti. Il presidente, si legge nella pagina Facebook del portavoce del Cagliari Calcio, lascerà nelle prossime ore il centro sportivo di Assemini, dove aveva deciso di restare nonostante la revoca della misura cautelare disposta ieri dal Gip. E questo proprio in attesa della pronuncia della Cassazione. "Uscirò solo da uomo libero", aveva detto il numero uno della società rossoblù all'indomani dell'arresto.