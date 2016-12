Razzismo, Balotelli: "Al prossimo coro lascio il campo"

foto SportMediaset Correlati Di' la tua

Gli ululati contro Balo

Prandelli: "Fermarsi" 14:26 - Duro affondo di Balotelli contro i cori razzisti negli stadi. "Ho sempre detto che se fosse successo in campo non avrei fatto nulla, ma ho cambiato idea", ha spiegato il bomber alla Cnn. "Se mi sarà rivolto un altro coro razzista, uscirò dal campo", ha aggiunto l'attaccante del Milan. Le parole di SuperMario arrivano dopo il - Duro affondo dinegli stadi. "Ho sempre detto che se fosse successo in campo non avrei fatto nulla, ma ho cambiato idea", ha spiegato il bomber alla Cnn. "", ha aggiunto l'attaccante del Milan. Le parole diarrivano dopo il match con la Roma , sospeso per 90 secondi a causa dei cori razzisti degli ultras giallorossi.

"Domenica ho parlato con Boateng e stavo per abbandonare il terreno di gioco, poi avrebbero potuto pensare che lo avevamo fatto perché stavamo avendo difficoltà nella partita e volevamo avere la vittoria per 3-0 e allora sono rimasto", ha spiegato l'attaccante rossonero pesantemente insultato a San Siro durante la partita con la Roma, ma bersagliato molte altre volte dagli ululati in diversi stadi italiani e non solo.