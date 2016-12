I viola tifano Siena a distanza su facebook per sognare l'Europa

foto SportMediaset 16:16 - Firenze non smette di credere all'Europa che conta, ma la speranza è riposta nelle mani dei cugini senesi. Proprio alla squadra di Iachini, già in B, i Viola chiedono di fermare il Milan, nell'ultima giornata di modo da poterlo scavalcare al terzo posto e guadagnarsi i playoff di Champions League. Ai tempi di facebook si fa così: si crea una pagina per l'occasione, "Siena, se fermi il Milan…" e si promette... - Firenze non smette di credere all'Europa che conta, ma la speranza è riposta nelle mani dei cugini senesi. Proprio alla squadra di, già in B, ichiedono di fermare il, nell'ultima giornata di modo da poterlo scavalcare al terzo posto e guadagnarsi i playoff di. Ai tempi disi fa così: si crea una pagina per l'occasione,e si promette...

Al motto "Non succede, ma se succede" i membri del gruppo invitano gli aderenti (2200 mi piace) a proporre la loro promessa in caso di favorino Europeo. Ovviamente la pagina è deflagrata in una carrellata di simpatiche idee a mo’ di ringraziamenti, dal sapore goliardico come: "Si devia l’Arno e si fa passare da voi invece che da Arezzo", o "Vi si fa credere che Flo era più forte di Batistuta". Inoltre non si contano gli sfottò mascherati da finto dispiacere: "Si fa finta che ci dispiaccia che siete retrocessi" o "Vi si compra e vi si gira Holly e Benji come rinforzi per la B, con Julian Ross riserva di lusso". Ci sono anche derisioni a livello culinario: "Si dice che i pici son meglio della bistecca", legate alle tradizioni popolari "Se mi nasce una figliola la chiamo Contrada" o colte tipo "Si riscrive la Divina Commedia, ma vi si mette in Paradiso accanto a Beatrice". Insomma una pagina che è nata con l'intento di chiedere una mano, forse potrebbe diventare un boomerang per la Fiorentina. Lo scopriremo domenica sera.