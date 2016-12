Real, Mourinho smascherato: lavora solo 4,5 ore al giorno

foto SportMediaset 16:07 - Il matrimonio tra il Real e Mourinho è agli sgoccioli, ma in Spagna continuano a infierire sullo Special One. Dopo le critiche per l'eliminazione dalla Champions e la Liga persa già dopo il girone d'andata, As attacca il portoghese sostenendo che lavora in media solo 4,5 ore al giorno. Appostati fuori dal centro sportivo di Valdebebas, i giornalisti hanno documentato gli orari di entrata e uscita del tecnico e il risultato è stato sorprendente. - Il matrimonio tra ilè agli sgoccioli, ma in Spagna continuano a infierire sullo Special One. Dopo le critiche per l'eliminazione dalla Champions e la Liga persa già dopo il girone d'andata, As attacca il portoghese sostenendo che. Appostati fuori dal centro sportivo di Valdebebas, i giornalisti hanno documentato gli orari di entrata e uscita del tecnico e il risultato è stato sorprendente.

Conosciuto soprattutto per la fama di grande lavoratore in tutte le squadre in cui ha allenato, alla Pinetina circolano ancora come leggende le vicende di Mou che passava l'intera giornata focalizzando il suo pensiero unicamente sull'Inter, lasciando il centro nerazzurro solo a pomeriggio inoltrato. A quanto pare al Real Madrid non è stato così. In base alle rilevazioni dei giornalisti spagnoli, lo Special One arriva a Valdebebas fra le 9 e le 10:30, dirige l'allenamento mattutino, solitamente della durata di un'ora e mezzo (dalle 11 alle 12:30) e lascia il centro sportivo madrileno fra le 13:30 e le 14:30 dopo solo quattro ore e mezzo di lavoro.