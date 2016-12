Inter, troppi infortuni: colpa del campo di Appiano, non dello staff medico

- Sicuramenteavrebbe voluto spegnere domani le 68 candeline con qualche preoccupazione e qualche dubbio in meno. La situazione in casa Inter è quella che è, la stagione è da dimenticare, semmai sarà utile farne tesoro per il futuro. Un futuro che non prescinderà da, il tecnico che il presidente intende confermare per due comprensibili motivi: lo aveva scelto lui - non è un fatto irrilevante - e ha avuto troppi infortuni per essere condannato senza la possibilità di dimostrare il suo valore allenando una squadra in salute.

Infortuni - e qui sta il fatto nuovo - che non sarebbero da imputare al medico o ai preparatori, ma al terreno diche all’inizio della stagione è stato rifatto ad immagine e somiglianza di quello di San Siro, un mix di erba e sintetico. Si spiegherebbero così i tanti problemi ai tendini, buon ultimo quello che ha colpito capitan Zanetti., sia chiaro, non è esente da colpe: gli si imputa per esempio la testardaggine con cui ha insistito per avere Schelotto che nel centrocampo a 5 avrebbe dovuto fare la doppia fase, difensiva e offensiva. Inoltre ha alimentato dubbi quando, per diverse partite consecutive, aveva sbagliato la formazione iniziale. Ma ha la scusante – o la colpa - di non avere o di non aver voluto al suo fianco - tranneche è uomo della società - uno staff di spessore e d’esperienza con cui confrontarsi nel momento delicato delle scelte. Mancini per esempio aveva avuto attorno a se gente come Oriali, Mihajlovic, Salsano, Orsi, Marcolin. Mourinho – oltre al sempre presente Oriali - aveva potuto contare sull’apporto di Vilas Boas, Silvinho, Rui Farias, e dello stesso Baresi.

Stramaccioni sa lavorare sul campo. Ma è passato in pochi mesi dal timone di un piccolo yacht a quello di un transatlantico che ha fatto acqua anche per i numerosi errori commessi nell’ultima sessione di mercato. Per correggerli sono stati prenotati Andreolli e Campagnaro, in difesa; per l’attacco Icardi andrà a rendere più corposo un reparto che riavrà Palacio, Milito e il giovane Longo. Da risolvere il problema del centrocampo che nel 4-3-3 stramaccioniano della prossima stagione necessiterà di un elemento di spessore da aggiungere a Kovacic e Guarin, sempre che il colombiano non venga immolato all’altare del conto economico. Un “Mister x” che Moratti non deve sbagliare assolutamente nonostante i tempi della vacche grasse siano solo un ricordo.