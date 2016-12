Finale di Europa League: Chelsea-Benfica, la sfida delle motivazioni

foto SportMediaset Correlati Benitez: "Non siamo favoriti" 13:19 - La finale di Europa League, in programma ad Amsterdam alle 20.45, mette di fronte Benfica e Chelsea, ciascuna con la propria buona ragione per cercare di portarsi a casa la Coppa: i lusitani, che hanno consegnato al Porto il campionato, non vincono trofei europei da 51 anni (nonostante sei finali, ovviamente perse); dall'altra parte ci sarà Benitez che vuole dimostrare il suo valore con un trofeo prima di lasciare Londra (così come accadde all'Inter col Mondiale per club). - La finale di Europa League, in programma ad Amsterdam alle 20.45, mette di fronte, ciascuna con la propria buona ragione per cercare di portarsi a casa la Coppa: i lusitani, che hanno consegnato al Porto il campionato,(nonostante sei finali, ovviamente perse); dall'altra parte ci sarà(così come accadde all'Inter col Mondiale per club).

UN'ATTESA LUNGA 51 ANNI Per rivedere una vittoria del Benfica in Europa bisogna tornare alla televisione in bianco e nero: era la stagione 1961/62 e i lusitani vinsero la Coppa dei Campioni, proprio ad Amsterdam, con un perentorio 5-3 contro il Real Madrid. Da allora solo delusioni declinate in 6 finali perse contro Milan (due volte), Inter, Manchester United, PSV Eindhoven (in Coppa dei Campionj) e Anderlecht (in Coppa Uefa). Ora il Benfica ci riprova e per farlo ha portato in Olanda anche il protagonista dell'ultima vittoria europea, la 'Pantera Nera' Eusebio.

Il morale delle 'aquile' non è altissimo e la voglia di rivalsa tanta: dopo aver dominato il campionato portoghese per tutta la stagione, hanno perso lo scontro diretto contro il Porto al 90', consegnando la testa della classifica e il titolo agli storici rivali.

LO SPECIALISTA DELLA VITTORIA E FUGA Per la seconda volta consecutiva, Rafa Benitez si trova di fronte a una situazione paradossale: così come quando sedeva sulla panchina dell'Inter vinse il Mondiale per Club e venne cacciato, anche a Londra sa già che anche in caso di vittoria in Europa League dovrà fare le valigie. Benitez però vuole conquistare la coppa che già aveva alzato con il Valencia nel 2004 e poi proiettarsi verso nuove sfide (Monaco, Schalke 04 e Napoli sulle sue tracce). La conquista dell'Europa League sarà anche l'utlima opportunità per il Chelsea di riscattare una stagione partita da campioni d'Europa in carica ma proseguita male, tra esoneri ed elimiazione dalla Champions.



FORMAZIONI Il Benfica deve fare a meno dello squalificato Maxi Pereira ma si affida alla coppia Cardozo-Lima supportati dall'estro di Nico Gaitan. In difesa ci sarà Garay, osservato speciale del Real Madrid.

Problemi più seri per Benitez, che deve rinunciare a Terry (che però ancdrà in panchina) e Hazard. Per questo il tecnico spagnolo sembra pronto ad affidarsi a Frank Lampard, fresco di record di gol in maglia 'Blues' (203 segnature), che affiancherà l'ex David Luiz a centrocampo. Sulle fasce agiranno Mata e Oscar a sostegno del bomber di coppa Fernando Torres (10 gol tra Champions ed Europa League)

Ecco le formazioni:

Benfica (4-1-3-2): Artur; Melgarejo, Garay, Luisao, Andrè Almeida; Matic; Gaitan, Enzo Perez, Salvio; Cardozo, Lima.

A disp: Paulo Lopes, Jardel, Luisinho, Andrè Gomes, Aimar, Ola John, Rodrigo. All. Jorge Jesus.

Chelsea (4-3-2-1): Cech; Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Cole; Luiz, Lampard, Ramires; Mata, Oscar; Torres.

A disp: Turnbull, Terry, Marin, Bertrand, Ferreira, Benayoun, Moses. All. Rafael Benitez

Arbitro: Kuipers (Olanda)