Andrea Agnelli ricomincia: "Gli scudetti della Juventus sono 31"

- Ladi, campione d'Italia per la seconda volta consecutiva, è stata premiata dalcon una medaglia celebrativa. Alla cerimonia, ha preso parola il presidente bianconeroche ha rimarcato la posizione della società: "Ribadisco, per noi gli scudetti sono 31, anche se in sede istituzionale il calcolo è diverso. La Champions resta un sogno e un'ambizione, l'abbiamo portata a casa due volte".

"La contabilità della passione è diversa dalla contabilità ufficiale: voglio rimarcare che per noi gli scudetti sono 31, ma capisco che in una sala istituzionale si faccia riferimento ai numeri degli albi".

L'esternazione però non è stata casuale, ma è arrivata in risposta a una frase del presidente del Consiglio comunale, Giovanni Maria Ferraris: "Ci congratuliamo per il suo 29esimo scudetto". Nel corso del suo intervento poi, Andrea Agnelli ha rimarcato il suo affetto per la città di Torino, parlandone direttamente al Sindaco, Piero Fassino e ai consiglieri presenti. "Si è fatto spesso riferimento al rapporto tra la città e la famiglia Agnelli - ha dichiarato il presidente bianconero -. Abbiamo appena inaugurato la mostra, 90 anni, su questo rapporto. Non spetta a me ricordarlo, ma posso raccontare la mia esperienza personale. Chi mi conosce bene sa che non mi deve toccare due cose nel mio cuore: la Juventus e la città di Torino".

"Sono profondamente legato a Torino - continua Andrea Agnelli - e ogni volta che posso cerco di portarla in alto, perché sento l'appartenenza a questa città. Per me è un grandissimo onore rappresentare la Juventus nella sala del Consiglio davanti al Sindaco e al Presidente".