Europeo Under 17: Venti rigori per raggiungere l'Italia

foto SportMediaset

13:09

- Ti prendi la responsabilità del primo tiro e segni.Saranno anche il metodo più illogico e atroce per rompere l'equilibrio di una partita, ma i rigori offrono emozioni e storie da sfamare le fantasie di Hollywood.semifinale del campionato europeo Under 17. Mezz'ora scarsa per battere ventidue rigori e decidere chi venerdì contenderà il titolo continentale all'Italia. L'antefatto è un match di 80 minuti (a chi non è ancora maggiorenne vengono risparmiati 5' per tempo) chiuso 0-0, in cui la Svezia domina in 11 contro 11 e protegge il pareggio quando resta in dieci per una follia di Rakip (doppio giallo in 120 secondi per due tenaglie agli avversari).Tocca a lui il primo duello con la paura. Non è che non tremi: la camminata verso il dischetto dura sempre un'eternità, tenere chiusa la mente non è semplice. Calcia sicuro a incrociare, Mitryushkin è lungo un metro e 90, sfiora ma non ci arriva: gol. Tensione sciolta, high five con il gruppo, “il mio l'ho fatto”. La mente si apre, ma il pensiero di dover ripercorrere quei metri è proprio l'unico che non lo assale. E come potrebbe?E tra i compagni di Ssewankambo ci sono pure Walqvist, che segna con il cucchiaio, e Berisha, che dopo aver spiazzato Mitryushkin irride gli avversari con una danza goffa. Quinto rigore, se la Svezia segna è fatta.camminata a zig zag per costruire una rincorsa improbabile, mancino da oratorio: Mitryushkin para. Gasilin, invece, butta giù la porta e si va a oltranza. Sesto turno. E poi settimo. E poi l'ottavo, il nono, con i due tecnici che pescano tra i difensori, tra i Gattuso della loro squadra, giù giù nella lista fino ai due portieri.Non sbaglia nessuno: 9-9. Si ricomincia daccapo. Ssewankambo ora ha l'aria perplessa, di quello che non ha intuito fino in fondo che cosa gli stia succedendo. Torna sul dischetto perché deve, il pallone pesante spetta a lui. Prende la rincorsa, si ferma, “oddio, come ho calciato prima?”, mente aperta, dubbi, corpo indietro: palla al parcheggio.Serve un volontario e spunta Sheydaev. E' appena arrivato in Slovacchia per sostituire l'infortunato Mairovich, ha segnato il suo rigore nella prima serie e sugli undici metri riporta la rabbia di chi fino a 48 ore prima si sentiva l'escluso: “Tranquilli raga, il ct di me non ha capito niente, ci penso io”. Rete.che li sfotteva quando la finale per gli svedesi era a un passo. Sarà Italia-Russia. Se vanno ai rigori, mettetevi comodi.