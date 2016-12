Premier League: Wigan, ko e retrocessione

foto SportMediaset 10:52 - Dalla gioia immensa per la vittoria in FA Cup alla retrocessione. Favola al contrario per il Wigan che viene sconfitto 4-1 dall'Arsenal e dice addio alla Premier League. Per la squadra di Wenger, invece, c'è il quarto posto in classifica. Nel recupero della 37.ma giornata del campionato inglese, da registrare anche i tre punti del Manchester City, alla prima senza Mancini, in casa del Reading. Finisce 0-2 con i gol di Aguero e Dzeko. - Dalla gioia immensa per la vittoria in FA Cup alla retrocessione. Favola al contrario per ilche viene sconfitto 4-1 dall'e dice addio alla. Per la squadra di Wenger, invece, c'è il quarto posto in classifica. Nel recupero della 37.ma giornata del campionato inglese, da registrare anche i tre punti del, alla prima senza Mancini, in casa del Reading. Finisce 0-2 con i gol di Aguero e Dzeko.

"Non mi sarei mai aspettato che succedesse una cosa del genere - ha detto dopo la partita il tecnico del Wigan Roberto Martinez -, questo gruppo non lo meritava. Vincere la FA Cup è stata una cosa incredibile, ma quello di oggi per noi e' un giorno molto molto difficile". La retrocessione costa al Wigan anche 45 milioni di sterline di mancati incassi dei diritti televisivi. Quanto all'Arsenal, con il successo di questa sera si è ripreso, almeno per il momento, il 4/o posto ai danni dei concittadini del Tottenham e quindi torna a sperare in un posto in Champions League.

Nell'altro recupero, il Manchester City senza l'esonerato Roberto Mancini in panchina ha vinto per 2-0 sul campo del già retrocesso Reading, con reti di Aguero e Dzeko. A dirigere la squadra non c'era neppure l'assistente di Mancini David Platt: l'ex sampdoriano ha deciso di andarsene anche lui, ''in segno di solidarietà nei confronti del suo amico Mancini'', come ha precisato il City con una nota.