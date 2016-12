Europa League, Benitez: "Il Chelsea non è favorito"

foto SportMediaset 21:45 - Alla vigilia della finale d'Europa League tra Chelsea e Benfica, Rafa Benitez carica i Blues ma tiene un profilo basso: "Abbiamo ancora tanta fame di vittorie, ovviamente partiamo per vincere ma non vedo favoriti - spiega il tecnico spagnolo -. Il Benfica ha avuto una grande stagione sia in campionato che in Europa, sarà una bella finale. Loro hanno esperienza ma anche noi ce l'abbiamo, la cosa più importante è aver fiducia di poter far bene". - Alla vigilia della finale d'tracarica i Blues ma tiene un profilo basso: "Abbiamo ancora tanta fame di vittorie, ovviamente partiamo per vincere ma non vedo favoriti - spiega il tecnico spagnolo -. Il Benfica ha avuto una grande stagione sia in campionato che in Europa, sarà una bella finale. Loro hanno esperienza ma anche noi ce l'abbiamo, la cosa più importante è aver fiducia di poter far bene".

I londinesi dovranno certamente fare a meno di Hazard mentre è ancora in dubbio la presenza di Terry: "Eden non sarà a disposizione - ha spiegato Benitez -. Per John, vedremo come si sentirà domani: il suo però non è un infortunio serio".



Per quanto riguarda il Benfica, invece, il tecnico Jorge Jesus non vede l'ora che si giochi: "Questa è la partita più importante della mia vita - dice il portoghese -. Il Benfica si è fatto un nome negli Anni 60 e negli ultimi ci siamo riguadagnati la stima dell'Europa. Abbiamo recuperato il prestigio internazionale ed è per questo motivo che il presidente e la società hanno lavorato duramente. Paragonando le prestazioni di Chelsea e Benfica in Europa negli ultimi anni è normale considerare il Chelsea favorito, ma la finale è la finale e il Benfica ha ottime possibilità di vincerla. Per noi sarebbe un traguardo storico".