Juventus, Agnelli: "Vogliamo il terzo scudetto consecutivo"

- Laè il grande obiettivo di, ma il presidentenon si accontenta e vuole rivincere anche in Italia. Il numero uno della, durante la presentazione della mostra per i 90 anni di storia della famiglia Agnelli in bianconero, ha rivelato: "Siamo già concentrati sull'anno prossimo: nessuno ha mai vinto tre scudetti consecutivi, tranne nel Quinquennio, ed è un grande nuovo stimolo".

Il presidente bianconero ha ancora tanta fame di vittorie: "La Juventus mi ha insegnato una cosa: la più bella vittoria è quella che deve arrivare". "La famiglia Agnelli è la più longeva al mondo, in tutti gli sport, per permanenza alla guida di un club. In novant'anni abbiamo vinto 31 scudetti, è una cifra impressionante", ha sottolineato Andrea. Non mancano i ringrazione per lo scudetto appena conquistato: "E' stata un'annata straordinaria: grazie a Beppe Marotta e all'ad Aldo Mazzia e un grande applauso a Conte e alla squadra".

Durante la presentazione è intervenuto anche John Elkann: "Ringrazio tutta la Juventus. Oggi è la premessa per un grande futuro assieme".