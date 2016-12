Boateng conferma Allegri: "Non c'è Milan senza di lui"

sponsorizza: "Non c'è Milan senza di lui". Il ghanese spinge per la riconferma del tecnico: "Ha fatto un grande lavoro in questi tre anni e quindi deve rimanere. Mi sono trovato molto bene con lui". Sul razzismo concorda con Blatter : "Sono pochi 50mila euro di multa. E' una cosa molto triste". Ilha ricevuto qualche fischio dai tifosi per il suo rendimento: "Li capisco, ma fischiare non serve".

Il ghanese comprende il malumore dei supporter rossoneri: "vedere un numero 10 al Milan che fa solo tre gol è poco. E' stata una stagione difficile anche per me". Per fortuna ci sono Balotelli ed El Shaarawy: "Non si può criticare il mio 'fratello' El Shaarawy: ha fatto tantissimi gol e aiuta tanto la squadra. Nel calcio non bisogna solo guardare i gol e gli assist, Stephan dà una grande mano anche in difesa. Secondo me lui è il migliore del Milan in questa stagione. Mario? In tanti mi dicevano che era pazzo, ma invece è un grande professionista, oltre che un grande giocatore".

Sul razzismo dice: "Quello che è successo domenica è davvero triste. La multa è poco, mi dispiace per la società Roma e per i tifosi, ma è una cifra troppo bassa. Io ho parlato con l'arbitro e gli ho detto se sentiva i buu: lui mi ha risposto di sì e che la prossima volta che li sentiva avrebbe sospeso il match, ha fatto una cosa molto coraggiosa. Bisogna combattere queste cose".

Anchepoi fa una domanda al connazionale: "Cosa manca al Milan per vincere lo scudetto? Devi chiedere a Galliani. L'anno prossimo faremo meglio, quest'anno c'erano tanti giocatori nuovi. Dobbiamo lavorare insieme per vincere tutti insieme il campionato".