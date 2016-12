Furto a casa di Balotelli: rubate maglie e video di sorveglianza

foto SportMediaset

11:10

- Periodo negativo per Mario: dopo l'episodio di razzismo in Milan-Roma, l'attaccante ha subito l'irruzione deinella sua villa dinella notte dopo il match di San Siro. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i malviventi hanno portato via solo due. Le circostanze in cui è avvenuto il furto hanno lasciato perplesso Balotelli.