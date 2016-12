Roberto Mancini esonerato dal Manchester City

non è più l’allenatore del. La notizia, nell'aria dalla sconfitta deinella finale della, è diventata ufficiale: il club inglese ha infatti comunicato sul proprio sito di "aver sollevato il tecnico dal proprio incarico". Al suo posto sulla panchina del City dovrebbe arrivare, mentre saràa guidare la squadra nelle ultime due gare di Premier. Per Mancini c'è il Psg.

"Questa è stata una decisione difficile per la proprietà, il presidente e il consiglio - è scritto sul sito del City -. Nonostante gli sforzi di tutti, il club non è riuscito a raggiungere gli obiettivi dichiarati per quest'anno con l'eccezione della qualificazione per la prossima stagione di UEFA Champions League. Questo ha fatto sì che sia stata presa la decisione di trovare un nuovo manager per la stagione 2013/14 e oltre".

Il presidente Khaldoon Al Mubarak ha poi spiegato: "Roberto ha il rispetto e la gratitudine dello sceicco Mansour per il duro lavoro e l'impegno nel corso degli ultimi tre anni e mezzo. Ha restituito il successo al City, rompendo 35 anni di carestia e portato a Manchester il titolo nel 2012. Vorrei personalmente e pubblicamente ringraziarlo per la sua dedizione".

"Brian Kidd si assumerà la responsabilità ad interim per le ultime due partite della stagione e il tour post-season per gli Stati Uniti", conclude la nota del sito.