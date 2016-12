Razzismo, Prandelli: "Le prossime volte va interrotta la partita"

- "Ieri è stato dato un segnale preciso. Penso che di fronte ai prossimi episodi non ci sarà la sospensione momentanea, ma l'interruzione della gara". Così il ct dell'Italia,, ha commentato i cori razzisti contro l'attaccante dei rossoneriche hanno portato alla sospensione momentanea di Milan-Roma. Prandelli ha poi chiarito che "non è un problema di Balotelli ma di credibilità del nostro calcio".

E ancora: "Penso che ormai ci sia una linea ben precisa, l'arbitro ha la possibilità di fermare il gioco come ieri e anche la partita", aggiunge Prandelli prima di ricevere il premio Gentleman Internazionale a Milano.

"Non bisogna solo indignarsi, ma dire basta a certi modi di andare allo stadio. Uno stadio fatto in un certo modo aiuta tantissimo, come quello della Juventus. Se il tifoso si sente a casa ci pensa due volte prima di fare cose anormali. Tutti siamo responsabili, anche i tifosi devono indignarsi davanti ai cori offensivi".

Non poteva mancare una domanda di mercato dopo le voci che lo davano come prossimo, possibile tecnico del Milan: "L'obiettivo è il Mondiale del 2014. Noi abbiamo nella testa la voglia di arrivare prima possibile alla qualificazione Mondiale - chiarisce il ct azzurro - siamo in una buona posizione, poi l'obiettivo è arrivare a fare il Mondiale".

Infine un focus sui suoi nazionali: "Di Natale sorprende sempre, sta dimostrando che l'età conta fino a un certo punto se hai testa, voglia, motivazioni - dice il ct - Non mi sorprenderei l'anno prossimo in questo periodo, di avere il dubbio se convocarlo o meno. Quando vai a vedere la classifica cannonieri, devi per forza tenere conto di questa continuità". Prandelli raccomanda poi di non perdere la pazienza in campo a Mario Balotelli, che ha rimediato 7 ammonizioni in 12 partite. "Sono convinto che i dirigenti del Milan e Allegri abbiano toccato questo argomento - osserva -. Mario deve pensare solo a giocare, alla tutela ci penserà la società. Non deve perdere la giusta attenzione e concentrazione, spesso succedono delle cose proprio per far perdere pazienza al grande giocatore. Lui deve essere e bravo a sopportare".

Il ct non è preoccupato nemmeno per l'altro attaccante del Milan e della Nazionale, Stephan El Shaarawy, a secco da oltre due mesi: "Non mi preoccupa assolutamente - chiarisce -. El Shaarawy ha dato tantissimo, la sua stagione è straordinaria".