Juve, Agnelli: "Conte non ha chiesto soldi ma vittorie"

- Il futuro diadesso è un po' più chiaro. Ci ha pensatoa sgombrare il campo da equivoci: "Conte non ha chiesto soldi, ma presupposti per- spiega il presidente della Juventus a Sky -. Questi presupposti ci sono. Adesso valuteremo insieme a lui quali elementi ci vogliono per farlo. Tutto il mondo Juve si aspetta di vincere, cosa che sembra sempre normale e invece non lo è".

"Conte ha valutato con noi la situazione - ha aggiunto Agnelli - chiedendoci certezze per il futuro. Ma queste nessuno le può dare. La società ha l'ambizione di continuare a vincere, tanto è vero che il giorno dopo lo scudetto ci siamo trovati con la dirigenza e l'allenatore per valutare la situazione. Antonio può stare tranquillo: finché ci sarò io alla Juventus, la fame di vittorie non passerà mai. Con lui è tutto risolto". Conte, però, non avrebbe gradito le dichiarazioni del suo presidente e, secondo fonti bene informate, si sarebbe risentito. Prima di una festa organizzata in Puglia dai fan club bianconeri, ha risposto così ai cronisti che gli chiedevano se l'accordo per una sua permanenza alla Juve fosse raggiunto: "Prima voglio leggere le parole del presidente, al massimo parlerò dopo".

Per l'allenatore il periodo appena concluso non è stato semplicissimo: "Di sicuro il nostro allenatore ha vissuto due estati intense - puntualizzava ancora Agnelli nell'intervista a Sky -, la prima arrivando dalla promozione con il Siena e ponendo subito le basi per il primo scudetto. L'altra nel preparare la seconda stagione vincente, che già non era facile, e in più è finito tra le grinfie della giustizia sportiva. Abbiamo già avuto un paio di incontri, prima di quello con la dirigenza. Ora si merita una settimana di riposo". Il sogno di Agnelli è fare di Conte un allenatore che duri nel tempo: "Da parte mia non c'è mai stata nessuna riserva, ma neanche da parte di Conte. Auspico diventi il nostro Ferguson. Dopo due stagioni difficili e stressanti aveva bisogno di una carezza e di una conferma".

Gli elogi al tecnico non finiscono ma anche la società si è comportata bene: "E' andata alla grande, tutte le componenti ci sono e vogliono continuare a vincere. L'anno prossimo abbiamo appuntamento con la storia, vincere tre scudetti di fila come non ci succede dagli anni '30. Quanti sono gli scudetti vinti finora? 31, anche se l'albo ufficiale ne dà 29... ma basta con la contabilità. E la Champions? Ci proveremo con entusiasmo, dedizione e tanta passione". Senza Zlatan Ibrahimovic, che Agnelli non intende portar via al Psg: "Il calcio italiano è in difficoltà, siamo una lega di transito più che destinazione finale. Io comunque Ibrahimovic non lo rivoglio nella Juventus. Abbiamo però un budget importante, Marotta e compagnia possono smontare e rimontare la squadra, basta che non sforino sul budget messo a disposizione". Il pensiero finale è dedicato ad Alessandro Del Piero: "Sono riconoscente ad Alessandro così come a tutti i precedenti giocatori della Juve. Lui è un grande, sarà sempre nei nostri cuori e mi auguro presto di rivederlo, è un pezzo di storia bianconera".