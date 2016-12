Inter, Moratti: "Su Stramaccioni al momento non ho dubbi"

foto SportMediaset Correlati Mazzarri conteso da Inter e Roma 00:02 - Il futuro di Andrea Stramaccioni all'Inter non è ancora definito. Lo conferma il presidente Massimo Moratti, fermato dai giornalisti sotto gli uffici della Saras: "Il futuro dell'allenatore? Non ho ancora deciso. Manca ancora una giornata alla fine del campionato, lasciamoli lavorare in pace. Dubbi? Non ne ho". Difficile un rimpasto della dirigenza: "Per il momento non cambia nulla. Nuovi soci? Per ora è tutto frutto di una certa fantasia". - Il futuro diall'non è ancora definito. Lo conferma il presidente, fermato dai giornalisti sotto gli uffici della Saras: "Il futuro dell'allenatore? Non ho ancora deciso. Manca ancora una giornata alla fine del campionato, lasciamoli lavorare in pace. Dubbi? Non ne ho". Difficile un rimpasto della: "Per il momento non cambia nulla. Nuovi soci? Per ora è tutto frutto di una certa fantasia".

Ma è il destino dell'allenatore a essere poco chiaro e l'atteggiamento sibillino di Moratti lo conferma: "Non è il momento di parlarne, diciamo sempre le stesse cose". La curiosità dei giornalisti diventa incessante: "Ma le sconfitte o altro alimentano dubbi?" chiede uno di loro. E Moratti replica: "Lei ha dubbi, non io. E' lei che mi chiede se ho dubbi. Per il momento non ho dubbi". Più chiaro, almeno nelle interpretazioni, il discorso su Leonardo: "Ha litigato con Ibra? Cosa c'entriamo noi con Leonardo e Ibrahimovic...". Infine, sulla possibilità di cedere il 51% del club di fronte a un'offerta importante, il presidente è laconico: "No".