Blatter: "Sconvolto per il razzismo in Milan-Roma"

Milan-Roma 0-0, vince il razzismo

Allegri: "Il destino è nelle nostre mani" 12:10 - Gli ululati razzisti di Milan-Roma hanno fatto alla svelta il giro del mondo e sono arrivati alle orecchie di Joseph Blatter. "Sono sconvolto nel leggere degli insulti razzisti in Serie A la scorsa notte. Affrontare la questione è complesso, ma siamo impegnati ad agire, non solo parole. La Taskforce contro il razzismo e la discriminazione prende sul serio l'impegno di elaborare un approccio unificato", ha scritto su Twitter il presidente della Fifa. - Gli ululati razzisti dihanno fatto alla svelta il giro del mondo e sono arrivati alle orecchie di. "Sono sconvolto nel leggere degli insulti razzisti in Serie A la scorsa notte. Affrontare la questione è complesso, ma siamo impegnati ad agire, non solo parole. La Taskforce contro il razzismo e la discriminazione prende sul serio l'impegno di elaborare un approccio unificato", ha scritto su Twitter il presidente della Fifa.

Non è la prima volta che Blatter si occupa del nostro calcio per episodi negativi, ultimamente soprattutto per quelli che riguardano il razzismo. In particolare, dal "caso Boateng" si sono accesi i riflettori sul nostro campionato per quanto riguarda il comportamento dei tifosi del Belpaese, che, tra guerriglie, insulti e saluti fascisti, stanno contribuendo alla pessima immagine del pallone di casa nostra, anche fuori dal campo.