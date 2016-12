Ibra, furia contro Leo: "Mi hanno lasciato da solo all'antidoping e intanto festeggiavano"

foto SportMediaset Correlati Raiola: "Ibra resta"

19:53 - Leonardo è stato ricoverato a Parigi per un malore non meglio precisato dopo la conquista dello scudetto del Psg a Lione e l'incredibile litigio con Ibrahimovic. Al momento non è ancora chiaro cosa sia successo. "Leo dà tutto se stesso. Si è impegnato a fondo, dà il cuore ed anche la sua salute per il Psg. Dopo il titolo vinto ha avuto una forte emozione", ha spiegato il presidente del club Nasser al-Khelaïfi. Leonardo è stato comunque già dimesso.

IL LITIGIO CON IBRA DOPO LA PARTITA Mentre esplodeva la festa del Paris Saint-Germain per il titolo vinto a Lione, Ibrahimovic e il direttore sportivo Leonardo hanno litigato dopo il controllo antidoping del giocatore. Ripreso dalla telecamere,Zlatan è apparso furioso e se l'è presa con il brasiliano - apostrofandolo in italiano - mentre gli altri giocatori festeggiavano. Lo svedese si lamenta per diversi secondi, in modo colorito, del fatto che nessuno dei dirigenti parigini sia andato a prenderlo nei locali del controllo antidoping: ''Non mi facevano andar via - ha raccontato più tardi Ibra - sono rimasto bloccato 20 minuti mentre i compagni festeggiavano. Nessuno è venuto a prendermi, ero lì, mi sono trovato in una situazione idiota. Ho aspettato nove mesi per festeggiare e me lo hanno impedito. E' roba da matti. Non ce l'avevo con Leo, soltanto che qualcuno doveva venirmi a prendere''.