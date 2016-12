Serie A: ultima giornata decisiva per l'Europa

foto SportMediaset

12:25

- La 38.esima e ultima giornata di campionato servirà solo per decidere il 3° e il 5° posto per. Con lo scudetto già assegnato allae le retrocessioni in B già decretate, l'attenzione è tutta sulla sfida traper i playoff della Coppa dalle grandi orecchie. I rossoneri per assicurarsi il posto dovranno vincere con il Siena, in caso contrario dovranno aspettare il risultato di Pescara-Fiorentina.