Milan, Allegri: "Champions? Il destino è nelle nostre mani"

foto SportMediaset 00:10 - "I ragazzi stiano sereni perché hanno fatto una grande annata". Max Allegri rimane tranquillo dopo lo 0-0 con la Roma, che obbliga il Milan a battere il Siena: "C'è rimasta solo una partita per centrare la Champions - spiega -, ma siamo coscienti che il destino è nelle nostre mani e a Siena possiamo vincere". Spazio a un commento sugli ululati a Balotelli: "Purtroppo in Italia c'è ancora questa mentalità con una cultura un po' retrograda".

Il tecnico si sofferma sui cori razzisti a SuperMario, costati la sospensione temporanea del match: "Purtroppo continuano a succedere questi episodi, speriamo di migliorare in futuro". La partita è stata condizionata dall'espulsione di Muntari: "Sono cose che non si devono fare, è importante rimanere sempre in 11. Dispiace perché in 11 poteva essere un'altra partita. Stasera abbiamo avuto difficoltà nei primi venti minuti, poi siamo rimasti in dieci ma paradossalmente abbiamo rischiato di meno e creato di più".

GALLIANI: "IL LOGO DELLA CHAMPIONS SULLE MAGLIE? SONO DEI POVERACCI"

"Non ci deve essere alcuna amarezza, abbiamo due punti di vantaggio, dobbiamo solo vincere perché negli scontri diretti è in vantaggio la Fiorentina". Adriano Galliani non fa drammi e guarda già avanti: "La squadra è già concentrata sulla prossima partita. Vivrò questa settimana sereno, concentrato e fiducioso: il Siena non ci regalerà nulla anche se è già retrocessa, andiamo a vedere se riusciamo a tornare in Champions". Sul rosso a Muntari: "Non ha capito l'ammonizione di Balotelli e da lì è cominciata tutta la vicenda, ma non ho voglia di fare commenti sugli arbitri e non comincerò a fine campionato". Infine, a proposito del logo della Champions già stampato sulle maglie del Milan della prossima stagione (pubblicate nei giorni scorsi sul sito rossonero) e su cui Montella aveva ironizzato, Galliani ha spiegato che "si è trattato di un semplice errore su cui qualche poveraccio ha costruito sopra qualcosa. Fare retropensieri su questo è demenziale".