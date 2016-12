Ligue 1, Psg campione di Francia

- Adall'ultimo titolo, ilè di nuovo campione di. La formazione disi va a conquistare il titolo, con due giornate di anticipo, in casa del Lione, la squadra che ha dominato la Ligue 1 tra il 2002 e il 2008. A decidere il match ci pensa Menez (assist Ibra) che infila Lopes al 53' permettendo al Psg di mantenere 7 punti di vantaggio sul Marsiglia.

Missione compiuta e dopo una stagione non sempre facilissima e cominciata in salita per la necessità di fare di un gruppo di campioncini una squadra vera.non fallisce e si porta a casa la Ligue 1. Lo fa grazie alla sua larga truppa di "italiani", da Menez, decisivo proprio nel match di Lione, a Ibra, il vero trascinatore dei parigini, ma anche grazie a Thiago Silva, Verratti - centellinato, ovviamente -, Lavezzi, Pastore e Thiago Motta.

Da domani, anzi da subito, si può e si deve quindi parlare di futuro. Il primo a spiegare che toccherà sedersi attorno a un tavolo è proprio Carlo Ancelotti. Lo ha detto subito, "parlerò con calma con la società" e forse ha preannunciato così il suo addio. Lo chiama Madrid, altra sfida attraente, e lui, dicono tutti, risponderà presente. Ma il futuro è anche Zlatan Ibrahimovic. Raiola ha assicurato proprio questa sera che resterà a Parigi, ma lo svedese è e resterà un enigma per buona parte dell'estate. Anche lui è ricercatissimo, anche lui potrebbe lasciare. Anche se, forse, qualcuno vorrà provare a fare un altro miracolo. La Champions, quest'anno combattuta alla grande anche in casa del Barcellona, è un sogno. Un sogno che un altro mercato importante potrebbe rendere meno irrealizzabile. Si vedrà. Per ora la sola certezza è che il titolo torna a Parigi. Mancava da una vita. Chapeau, quindi, monsieur Carlò.

