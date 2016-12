Serie A: Lazio-Sampdoria 2-0, continua la corsa per l'Europa

LA PARTITA

LA CRONACA DELLA PARTITA

Subito partita vera all'Olimpico, con le squadre che si affrontano a viso aperto. La Lazio inizia forte e dopo solo 36" Klose ha sul piede la palla per il vantaggio, ma il piattone al volo del tedesco va alto sulla traversa. Immediata la replica della Samp con Sansone, che dialoga bene con Icardi al limite e prova a sorprendere. Gli uomini diperò hanno più motivazioni, e si vede. Per continuare la corsa all'senza pensare alla finale di Coppa Italia, infatti, i biancocelesti devono vincere. E così al 10' ci pensaa sbloccare il match con una deviazione di ginocchio su un tiro sporco di Klose su calcio d'angolo.Dopo il gol del vantaggio, la Lazio amministra il possesso palla con, affidando la fase offensiva alla perfetta intesa tra. Schiacciata dall'iniziativa biancoceleste, la Samp invece arretra, dando spazio alla manovra avversaria. Al 23'fallisce il gol del raddoppio dopo un bel triangolo col compagno di reparto, poi Candreva scalda le mani acon una bomba su punizione da 30 metri. A caccia del colpo del ko, la Lazio non vuole sorprese e prova a chiudere la partita nel primo tempo. La Samp però resiste all'assalto dei padroni di casa e al 42'spaventacolpendo la traversa. Match vivo, ma il risultato non cambia fino al riposo.Nella ripresa poi la musica non cambia. Ci prova subito, ma il suo diagonale esce di poco. Il gol di vantaggio non lascia tranquillo Petkovic, ma in campo il ritmo cala molto e le squadre sembrano aspettare soltanto il triplice fischio. I biancocelesti rallentano e gestiscono la palla senza scoprirsi e così il match si gioca prevalentemente a centrocampo.recupera palloni a ripetizione,esce con i crampi. Nel finale la Lazio arretra il baricentro e la Samp prova a rovinare la giornata a Klose & Co. Ma al 36' è ancoraad andare vicino al raddoppio: Da Costa rimane in piedi fino all'ultimo e devia in corner. Poi tocca asalvare il risultato su un tiro pericoloso di Berardi.La rete della tranquillità per laarriva poi nel recupero. Al 92'atterrain area,va sul dischetto e batte Da Costa con un cucchiaio alla Totti. All'Olimpico con la Samp finisce 2-0, ma per i biancocelesti il campionato non è ancora finito. Colladovrà vincere ancora e aspettare buone notizie da Milano per conquistare sicuramente l'