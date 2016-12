Serie A: la Fiorentina manda in B il Palermo

- Lavince 1-0, si guadagna la qualificazione all', resta in corsa per il 3° posto e mette pressione al. Di tutt'altro umore il Palermo che retrocede aritmeticamente in. A condannare i rosanero è il grande ex della partita, Luca Toni. L'attaccante, esploso proprio in Sicilia, sigla la rete della vittoria al 41' su un bell'invito di Cuadrado. Partita divertente al Franchi con molte azioni da gol.

LA PARTITA

Nove anni fa Luca Toni segnava il gol della promozione in A del Palermo, oggi il bomber con la sua rete ha spedito i rosanero in B. Si chiude così un ciclo con l'attaccante asssoluto protagonista. Nove stagioni intense e grandi gioie con ben tre quinti posti (2006, 2007 e 2010). Poi l'ultima annata travagliata, nata da un mercato sbagliato e proseguita peggio con gli esoneri di Sannino, Malesani e Gasperini.

Nulla da fare al Franchi di Firenze per i rosanero che non giocano male, ma non sono mai incisivi. Una squadra priva di motivazioni con il capitano Miccoli in panchina e un piede e mezzo all'inferno già al fischio d'inizio. La partita scorre via veloce e la Fiorentina ne approfitta mettendo in campo il solito bel fraseggio visto in questa annata, quella della rinascita. Jovetic cerca il gol che gli manca da troppo tempo, ma la mira è ancora sballata. Sarà per le voci di mercato?

I viola sono frizzanti, sprecano ma alla fine trovano il giusto vantaggio. Anche rischiando qualcosa in fase difensiva. Come detto è Toni, forse alla sua ultima apparizione al Franchi con la maglia viola, a sbloccare e decidere la partita. Al 41' il bomber si fionda sul pallone messo in mezzo da Cuadrado e con una zampata fa 1-0. Grande azione con Borja Valero assoluto protagonista. Splende il sole su Firenze, prima del diluvio. A inizio ripresa grande acquazzone e la palla fatica a circolare. La squadra di Montella cerca il colpo del ko, ma è troppo imprecisa. I rosanero provano nel finale a rendere meno amara la retrocessione, anche con l'ingresso di Miccoli, ma non c'è nulla da fare.