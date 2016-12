Liga: il Real non vince con l'Espanyol, titolo al Barcellona

foto SportMediaset Correlati "Tito e Abidal, è per voi" 13:13 - Il Real Madrid consegna la Liga al Barcellona. Gli uomini di Mourinho non vanno infatti oltre l'1-1 nell'anticipo con l'Espanyol e regalano aritmeticamente il titolo ai blaugrana, che conquistano lo scudetto senza nemmeno scendere in campo. Match subito complicato per i Blancos, che al 23' incassano il gol di Stuani. Higuain pareggia i conti al 58', ma la sua rete non basta per rimandare ancora la festa al Barça. - Ilconsegna laal. Gli uomini dinon vanno infatti oltre l'1-1 nell'anticipo con l'e regalano aritmeticamente il titolo ai blaugrana, che conquistano lo scudetto senza nemmeno scendere in campo. Match subito complicato per i, che al 23' incassano il gol dipareggia i conti al 58', ma la sua rete non basta per rimandare ancora la festa al Barça.

Con 7 punti di distacco e solo due match da giocare per i Blancos, infatti, il Barcellona è ormai campione. Per i blaugrana si tratta del 22.mo titolo e, ironia della sorte, a consegnarglielo sono proprio i "nemici" del Real Madrid. Per evitare la festa di Messi & Co., la banda di Mourinho aveva un solo risultato possibile: la vittoria. Con la testa già alla finale di Copa del Rey, contro l'Espanyol il Real Madrid però gioca senza la giusta cattiveria e concede troppo campo agli avversari, chiudendo il match soltanto con un pareggio inutile.