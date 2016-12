City, Mancini: "Le voci su Pellegrini? Solo spazzatura..."

foto SportMediaset 22:26 - Nuova sfuriata di Roberto Mancini contro la stampa dopo il clamoroso ko contro il Wigan in FA Cup. Il tecnico italiano ha ribadito la sua intenzione di rimanere al City la prossima stagione, rispedendo al mittente le voci di mercato che vorrebbero Pellegrini sulla panchina dei Citizens. "Questa speculazione è soltanto spazzatura", ha tuonato Mancini. Poi una battuta sulla brutta sconfitta: "Mi spiace per i tifosi" - Nuova sfuriata dicontro la stampa dopo il clamoroso. Il tecnico italiano ha ribadito la sua intenzione di rimanere alla prossima stagione, rispedendo al mittente le voci di mercato che vorrebberosulla panchina dei Citizens. "Questa speculazione è soltanto spazzatura", ha tuonato. Poi una battuta sulla brutta sconfitta: "Mi spiace per i tifosi"

"Il Wigan ha fatto gol all'ultimo minuto, quindi per noi è stato impossibile provare a pareggiare", ha spiegato il Mancio. "Sono molto dispiaciuto per la sconfitta soprattutto per i 40mila tifosi che sono venuti a Wembley per vederci vincere", ha proseguito. Tono diverso invece per le risposte sulle voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Manchester la prossima stagione. "Ho detto che sono solo spazzatura, speculazione e spazzatura", ha replicato il tecnico italiano a chi gli chiedeva un commento sull'intenzione di Pellegrini di lasciare il Malaga.