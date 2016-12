Serie A: Juventus-Cagliari 1-1, a segno Ibarbo e Vucinic

foto SportMediaset Correlati Juve, coppa al cielo

In doccia con la Coppa

Juve, in campo pure i figli

L'ultima allo Stadium è un pari

Ibarbo, gol alla Weah 13:01 - Ibarbo "rovina" la festa scudetto della Juventus allo Stadium. Nel giorno della premiazione ufficiale, il Cagliari pareggia 1-1 coi Campioni d'Italia, interrompendo la striscia di 9 vittorie consecutive dei bianconeri. Sardi in vantaggio col bomber colombiano, che al 12' porta palla per 80 metri e poi beffa Storari. Il gol del pareggio della Juve la firma poi Vucinic, che al 61' devia in rete un assist di Vidal. "rovina" la festa scudetto dellaallo Stadium. Nel giorno della premiazione ufficiale, ilcoi Campioni d'Italia, interrompendo la striscia di 9 vittorie consecutive dei bianconeri. Sardi in vantaggio col bomber colombiano, che al 12' porta palla per 80 metri e poi beffa. Il gol del pareggio dellala firma poi, che al 61' devia in rete un assist di

LA PARTITA Pomeriggio dolce-amaro allo Stadium per la banda di Conte, che deve dire addio a due record: a quello dei 91 punti della Juve di Capello e quello delle dieci vittorie di fila in campionato. Dopo nove colpi da ko consecutivi, i bianconeri steccano infatti davanti al proprio pubblico nel giorno della premiazione scudetto. Col Cagliari finisce pari, ma sul match pesa moltissimo il gol di Ibarbo, che castiga i bianconeri con una progressione impressionante e costringe i Campioni d'Italia a rincorrere già al 12'. Il colombiano parte dalla sua area palla al piede, accelera, semina Marchisio e Barzagli e supera Storari (non senza colpe) per un coast-to-coast alla Weah.



A inizio partita i bianconeri entrano in campo con i figli e forse senza la solita grinta. I sardi, sentita l'aria di festa, provano ad approfittarne subito. E così i bianconeri, con Marrone al posto dello squalificato Pirlo, cadono al primo tentativo avversario. Allo Stadium però nessuno si preoccupa e la Juve lentamente ricomincia a giocare. Prima ci prova Matri, poi tocca a Marchisio, ma Agazzi non si fa sorprendere. Al 33' Giovinco prende la mira su punizione: l'esecuzione è perfetta, ma lo ferma la traversa. Il Cagliari finisce il primo tempo nella sua area, ma il gol della Juve non arriva.



Nella ripresa Conte manda in campo un'altra squadra. I bianconeri attaccano a testa bassa, accelerano e si affidano alle ripartenze di Giaccherini e alle geometrie di Vidal. L'ingresso in campo di Vucinic dà più peso e qualità all'attacco. Il montenegrino entra al posto di uno spento Giovinco e al 61' finalizza una bella azione sulla sinistra di Marchisio e un ottimo assist di testa di Vidal. Pareggiati i conti, la Juve poi prova a vincere, ma il Cagliari si mette a protezione di Agazzi e passare è dura. Ci provano in molti, soprattutto Giaccherini, indemoniato sulla sinistra.



Sulle tribune, anche col pareggio, i tifosi bianconeri intanto festeggiano. In campo, invece, Conte continua a dare indicazione. A caccia dei tre punti e di uno scudetto da record, il "Mourinho italiano" al triplce fischio però deve arrendersi e godersi la premiazione e il boato dello Stadium con qualche rimpianto. Sarà per un'altra volta.



LA CRONACA DELLA PARTITA

Pomeriggio dolce-amaro allo Stadium per la banda di, che deve dire addio a due record: a quello dei 91 punti della Juve die quello delle dieci vittorie di fila in campionato. Dopo nove colpi da ko consecutivi, i bianconeri steccano infatti davanti al proprio pubblico nel giorno della premiazione scudetto. Colfinisce pari, ma sul match pesa moltissimo il gol di, che castiga i bianconeri con una progressione impressionante e costringe i Campioni d'Italia a rincorrere già al 12'. Il colombiano parte dalla sua area palla al piede, accelera, seminae supera(non senza colpe) per un coast-to-coast allaA inizio partita i bianconeri entrano in campo con i figli e forse senza la solita grinta. I sardi, sentita l'aria di festa, provano ad approfittarne subito. E così i bianconeri, conal posto dello squalificato, cadono al primo tentativo avversario. Allo Stadium però nessuno si preoccupa e lalentamente ricomincia a giocare. Prima ci prova, poi tocca a, manon si fa sorprendere. Al 33' Giovinco prende la mira su punizione: l'esecuzione è perfetta, ma lo ferma la traversa. Ilfinisce il primo tempo nella sua area, ma il gol della Juve non arriva.Nella ripresamanda in campo un'altra squadra. I bianconeri attaccano a testa bassa, accelerano e si affidano alle ripartenze die alle geometrie di. L'ingresso in campo didà più peso e qualità all'attacco. Il montenegrino entra al posto di uno spentoe al 61' finalizza una bella azione sulla sinistra die un ottimo assist di testa di. Pareggiati i conti, la Juve poi prova a vincere, ma ilsi mette a protezione die passare è dura. Ci provano in molti, soprattutto, indemoniato sulla sinistra.Sulle tribune, anche col pareggio, i tifosi bianconeri intanto festeggiano. In campo, invece,continua a dare indicazione. A caccia dei tre punti e di uno scudetto da record, il "Mourinho italiano" al triplce fischio però deve arrendersi e godersi la premiazione e il boato dello Stadium con qualche rimpianto. Sarà per un'altra volta.

LE PAGELLE Ibaro 7,5: segna un gol alla Weah portando palla per 80 metri. Lezione di tecnica in velocità allo Stadium. Fa reparto da solo, sempre pericoloso, anche se servito poco dai compagni impegnati più a difendere il risultato che a servirlo in profondità

Nainggolan 7: grinta, corsa, qualità. Per il Cagliari sarà difificile trattenerlo la prossima stagione. Pronto per una big

Giaccherini 7: motorino bianconero sulla sinistra. Non molla mai fino al triplice fischio. Conte più volte l'ha elogiato per l'impegno e l'atteggiamento in campo. Complimenti tutti meritati

Vucinic 6,5: entra e segna. Si fa trovare nel posto giusto al momento giusto. Che altro chiedere a una punta?

Giovinco 5,5: altra prestazione deludente per la Formica Atomica. Va vicino al gol con una punizione che si stampa sulla traversa, ma da lui i tifosi bianconeri si aspettano molto di più

IL TABELLINO JUVENTUS-CAGLIARI 1-1 Juventus (3-5-2): Storari 5; Barzagli sv (14' Caceres 6), Bonucci 6, Chiellini 6,5; Isla 6, Vidal 6,5, Marrone 6, Marchisio 6,5, Giaccherini 7; Matri 5,5 (25' st Quagliarella 6), Giovinco 5,5 (6' st Vucinic 6,5). A disp: Buffon, Rubinho, De Ceglie, Peluso, Anelka, Padoin, Lichtsteiner. All.: Conte 6 Cagliari (4-3-1-2): Agazzi 6,5; Perico 6 (8' st Cossu 5,5), Rossettini 6, Astori 5,5 (19' st Eriksson 5,5), Murru 5,5 (8' st Del Fabbro 6); Dessena 6, Conti 6, Nainggolan 7, Ekdal 6; Pinilla 6, Ibarbo 7,5. A disp.: Avramov, Avelar, Ariaudo, Casarini, Nenè, Sau, Thiago Ribeiro. All.: Pulga-Lopez 6,5 Arbitro: Calvarese Marcatori: 12' Ibarbo (C); 15' st Vucinic Ammoniti: Murru (C); Chiellini (J) Espulsi: -

STEFANO RONCHI