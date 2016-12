Milan, Allegri: "Le battute di Berlusconi? Sono in buona compagnia..."

foto SportMediaset Correlati Montella: "Resto alla Fiorentina" 21:34 - "Le battute di Berlusconi mi fanno onore, sono in ottima compagnia, da Capello, a Sacchi ad Ancelotti...". Allegri replica così al commento sul suo conto del presidente rossonero riferita da Squinzi ("Non capisce niente"). "Non era d'accordo con me per El Shaarawy in panchina con il Napoli ma non lo era il 99% degli italiani. Il futuro? Erano state tirate in ballo altre società, non mi sembrava giusto parlarne. Ora sono sposato col Milan”. - "Le battute dimi fanno onore, sono in ottima compagnia, da Capello, a Sacchi ad Ancelotti...".replica così al commento sul suo conto del presidente rossonero riferita da("Non capisce niente"). "Non era d'accordo con me perin panchina con il Napoli ma non lo era il 99% degli italiani. Il futuro? Erano state tirate in ballo altre società, non mi sembrava giusto parlarne. Ora sono sposato col”.

"Mi fanno molto piacere le parole di fiducia dei ragazzi, di Capello e dei tifosi - ha proseguito il tecnico rossonero alla vigilia della sfida contro la Roma - Non è detto che se con il presidente a volte abbiamo vedute diverse, non andiamo d'accordo. C’è un rapporto ottimo, dopo tre anni c'è anche qualcosa di affettivo. Poi il presidente Berlusconi valuta il lavoro dell'allenatore e del suo staff se gli piace lo tiene, altrimenti lo manda via".



Sul match contro i giallorossi: "In questo momento abbiamo bisogno di fare tre punti per non allungare di una settimana il raggiungimento dell'obiettivo. Giocheremo contro una squadra imprevedibile, che ha qualità tecniche significative, che sta lottando ancora per l'Europa ma noi dovremo far valere maggiormente le nostre motivazioni". Secondo il tecnico della Roma Andreazzoli, Allegri avrebbe l'identikit ideale per guidare la squadra capitolina: "E' un complimento ma ora sono allenatore del Milan, ho in testa il terzo posto, poi ci metteremo a parlare - ha replicato il diretto interessato - Il gioco delle panchine si fa ogni anno, più di una non possiamo prenderne...". Balotelli ha recuperato dall'attacco febbrile: "Ha avuto solo un po' di influenza. A parte Bojan, De Jong, Montolivo e Bonera ho tutti a disposizione".